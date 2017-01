Es posible sobreponerse a la discriminación

“Si tú estás en un ambiente en el que decides burlarte de ti mismo de tu condición, y decir: sí yo soy raro, yo soy diferente y por eso me visto así, entonces todos los demás lo van a hacer y se vuelve un poco el bufón del circo; pero cuando uno no quiere asumir esa posición, realmente le toca más duro, porque te toca decir: oiga yo no soy ningún bufón. Yo soy lo que soy. Punto”.

¿Porqué es tan difícil aceptar la diferencia en nuestra sociedad? Conozca esta historia en la tiene Clara con el periodista Sergio Barbosa.