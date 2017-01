Víctima de atraco en STIP dijo que la Policía no quiso recibir la denuncia

Carolina Gaviria, víctima de asalto en un bus del Stip, contó a Caracol Radio cómo fue atracada el año pasado en uno de los buses del sistema masivo, el hecho ocurrió el año pasado sobre la calle 19 entre la Cra 13 y la Caracas, ese día ella salió tarde del trabajo y tomo un Sitp, apenas pasó el torniquete se subieron dos hombres que con un cuchillo la amenazaron con quitarle la vida si no entregaba el celular.

“Yo me estaba comunicando con mi esposo y tuve que entregar el celular para que no me hicieran nada”, recordó denunciando que el conductor de ese bus no cerró la puerta en todo trayecto de la ruta y tampoco respetaba los paraderos asignados.

Dijo que no pudo interponer la denuncia porque en el CAI de la Cra. 10 los uniformados le dijeron que se había vencido el tiempo, “que habían pasado más de 12 horas del robo y que me habían hecho un favor”.