Esta es la mujer española más influyente del mundo

Conchi Ríos nació el 11 de marzo en 1991 (25 años) en Murcia, España en el seno de una familia en la que nadie se dedicaba al mundo del toro. Sus abuelos conocieron con entusiasmo por los toros, "Cuando tenía 15 años vi el toreo, y quise transmitir lo que los toreros me transmitieron a mí ese día" afirma.

Se apuntó a la escuela de tauromaquia de Murcia, donde aprendió toreando vaquillas, y posteriormente su preparación la llevó a Cádiz, Granada, Sevilla, Albacete y Madrid. Hizo su debut en público el 23 de septiembre de 2007.

Debutó con picadores en Granada el 8 de junio de 2009, en un cartel que compartía con Luis Miguel Casares y "El Nico", con novillos de Lagunajanda.

Se presentó en Las Ventas (Madrid) el 10 de julio de 2011, en un evento en el que compartió cartel con López Simón y Jiménez Fortes, ese mismo día se convirtió en la primera mujer en cortar dos orejas de un mismo toro.

Después de aquello pasó casi tres años sin torear. Aprovechó para retomar los estudios y obtener el acceso a la universidad.

"La tauromaquia es una forma de vida y es un trabajo para muchas personas en el mundo" le dice a aquellas personas que no están de acuerdo con su posición y añade "Este es un oficio machista como otras profesiones en el mundo, y sí a veces te hacen sentir como que te entrometes pero a mí lo que me importa realmente es el toro pues él no distingue de sexos ni géneros",

En el año 2016 fue elegida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo en 2016, siendo la única española entre las 20 europeas escogidas, de ella destacaron ser una de las cuatro mujeres toreras frente a una lista de 820 hombres.