Carta de empleado de Interbolsa a las víctimas del desfalco

Ricardo Emilio Martínez, uno de los empleados de Interbolsa, escribió un mensaje a las víctimas del desfalco, carta que divulgó este miércoles Darcy Quinn en sus secretos de 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio.

La carta se conoce poco antes de la condena a Martínez, actualmente detenido en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá. Él aceptó cargo, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía y el viernes espera la condena al lado de los verdaderos socios, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo.

Esta es la emotiva comunicación en la que Martinez pide disculpas a las víctimas y dice:

"Entiendo que han vivido momentos difíciles y han sufrido una gran angustia, ya que para muchos de ustedes se vieron comprometidos los ahorros de toda una vida y la incertidumbre que generó esta situación ha sido agobiante, razón por la cual tomé la decisión desde un principio de colaborar con la justicia y tratar de contribuir a resarcir el daño causado por este descalabro."

Más adelante agrega: Escribo esta carta desde mi lugar de reclusión después de haber guardado silencio por respeto al proceso que se viene adelantando, pero sentí la necesidad de poner en conocimiento de todos ustedes mi situación particular, ya que en reiteradas ocasiones se han publicado falsedades sobre mí, se ha dicho que estoy en libertad, que me encuentro en una “mansión por cárcel” y se me ha asociado de manera errónea con “las principales cabezas del mayor descalabro bursátil de los últimos años”, todo por cuenta que el día de la imputación acepté cargos junto con Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, pero la verdad dista mucho de estas afirmaciones”.

Las víctimas y sus abogados se han venido oponiendo al preacuerdo de Ortiz, Jaramillo y Martinez, ante lo cual finaliza la carta diciéndoles: “Sé que para la magnitud del daño económico mis bienes, son muy poco, pero mediante esta carta apelo a ustedes por un poco de compasión y sensatez, ya que como lo han podido ver he asumido mi responsabilidad dentro del proceso legal, y aunque no me lucré ya que no fui socio, ni recibí préstamos, ni ningún tipo de beneficios adicionales a los determinados por la ley como empleado, estoy respondiendo con mi patrimonio personal conseguido durante mi corta vida laboral.”