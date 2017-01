Todo lo que necesita saber sobre la donación de sangre en Colombia

¿En dónde puede donar?, ¿sabía que con una donación de sangre podría salvar tres vidas? En Dos Y Punto nos unimos al llamado de la Cruz Roja Colombiana para incentivar este hábito podría convertirnos en verdaderos héroes.

Escuche en nuestro podcast las recomendaciones de Juan Gabriel Cubillos, Coordinador Red Nacional Bancos de sangre de la Cruz Roja Colombiana.

Conozca aquí la respuesta a las preguntas frecuentes sobre la donación de sangre.

DONAR SANGRE ENGORDA

El aumento de peso de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud es producido por el aumento en ingesta de calorías y en una disminución en el consumo de ellas, lo que genera un balance energético positivo, incidiendo en el aumento de reservas de grasas y azúcar en el tejido adiposo, esto genera aumento en el peso y en la talla de las perdonas

Durante la donación de sangre el cuerpo experimenta una sensación de pérdida de líquido que comienza a compensarse de manera inmediata gracias a la estimulación de la médula ósea (fabrica de las células sanguíneas en los huesos) , a las 48 horas los 450 mililitros (menos de ½ litro) de sangre donada se ha recuperado de manera total .

Como se pueden dar cuenta los mecanismos de aumentar de peso y de compensación de la donación de sangre son completamente diferentes.

SI TUVE HEPATITIS, NO PUEDO DONAR

La Hepatitis B y la hepatitis C , SI se transmite por la sangre ,por via sexual o por agujas contaminadas , dejando secuelas al contrario de la hepatitis A que no deja secuelas y es transitoria.

DONAR SANGRE, DISMINUYE LA POTENCIA SEXUAL

La “potencia sexual” depende de factores hormonales y psicológicos de la persona ,La donación de sangre es un acto que genera hormonas que dan sensación de bienestar y placer , todo lo contrario mantiene elevados los niveles de serotonina que producen menor nivel de stress y mejora el libido sexual.

SI TENGO TATUAJES NO PUEDO DONAR

Los tatuajes son una coloración permanente de la piel que se realiza con tintas y agujas especiales y corresponden a un factor de riesgo para transmisión de enfermedades principalmente de la Hepatitis C. En caso que esto sucediera después de pasado 1 año ya se podría detectar en la sangre si este virus está en la sangre.

VERDAD: Si tienes tatuajes puedes donar después de 1 año de habértelo hecho.

HAY DEMASIADA SANGRE Y NO SE NECESITA

Colombia se encuentra en el rango medio de donación con un promedio de donación de 17 donantes por cada 1000 habitantes, siendo insuficiente porque la meta debería estar al menos en 25 por cada 1000 habitantes además cada componente de la sangre tiene un tiempo de vida limitado, las plaquetas 5 días, los glóbulos rojos 42 días y el plasma 1 año. Por esta razón requerimos donantes frecuentes voluntarios que lo hagan al menos dos veces al año.

REQUISITOS PARA DONAR SANGRE

•Ser mayor de 18 y menor de 65 años de edad y portar el documento de identidad (cédula de ciudadanía o extranjería).

•Pesar más de 50Kg y registrar un Índice de Masa Corporal (IMC) mayor de 19.

•Desde la última donación esperar por lo menos 4 meses.

•No haber padecido de enfermedades de transmisión sexual o sospechar ser portador de alguna.

•No haber padecido de cáncer, ni tener enfermedades del corazón o los pulmones

•No haber tenido malaria/paludismo, leishmaniasis o enfermedad de Chagas

•No haber sido sometido a cirugías, transfusiones, tatuajes o piercing en los últimos 12 meses.

•No haber sido sometido a tratamientos odontológicos en los últimos 7 días.

•No padecer de infecciones o estar en tratamiento con antibióticos, antiparasitarios o antivirales.

•Se recomienda haber consumido algún alimento antes de la donación.

¿En dónde puede donar sangre?

ARMENIA BOGOTÁ CALI CARTAGENA MANIZALES MEDELLÍN Cr 14 No.23N - 60 Av. Cra. 68 No. 68B – 31 Cra 38 Bis No. 5-91 San Fernando Cl 30 No. 44D-71 Avenida Lindsay, Calle 65 No. 23B-29 Carrera 52 No. 25-310 PBX: 7498252 PBX: 4376334 – 6607913 Teléfonos 5184235 – 33 PBX: 662 63 81 - 662 55 14 PBX: 8875140 PBX: 350 53 00

BARRANQUILLA IBAGUÉ VILLAVICENCIO Calle 65 34-33 Carrera 4 H bis # 35-47B / Cádiz Carrera 30 No. 39-30 PBX: 3695320 PBX: 2664746 PBX: 6703838 - 6717011 - 6710880

Encuentre aquí mayores informes sobre los lugares en donde puede donar sangre.