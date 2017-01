La justicia debe ser más severa con los corruptos: Andi

William Bruce MacMaster Rojas, el actual presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), señaló que la justicia colombiana debe ser más severa con los corruptos, “imponiendo multas o castigos. Necesitamos que la gente entienda que si hay castigo para inhibir a las personas a cometer delitos de corrupción”.

Advirtió que “no puede suceder que exista delito grave que no tenga castigo y que la gente sienta que no hay justicia, que puede salir de los problemas. Necesitamos contar con penas y castigos”.

Señaló que la entidad acompaña las investigaciones de la Superintendencia, “trabajando en la prevención y con los códigos de ética en diferentes sectores y lo que buscamos es inhibir que se presenten dichos comportamientos”.

Advirtió que la entidad no es autoridad pero sin embargo genera sanciones, “hemos expulsado firmas. Lo que hay son cosas especiales relacionadas con lavado de dinero. Los casos que se han venido presentando son relativamente nuevos. Todos están siendo revisados por lo contencioso administrativo”.