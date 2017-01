El inmenso poder del amor de una madre

“Dios fue el que me ayudó a sacarla a delante. Pues no había chance de que mi hija sobreviviera por haber nacido prematura. Además en esa época no existían lo adelantos de la ciencia y todo era un acto de fe”. Conozca la historia de Leyla Montoya, una mujer que a los 18 años fue madre y que por complicaciones del embarazo, tuvo que dar a luz a su hija en condiciones que según los mismos médicos, era más un aborto que un alumbramiento.

Hoy Lina, su hija es una profesional ejemplar, con una carrera exitosa y puede dar testimonio del inmenso poder del amor de una madre.

