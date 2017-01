"No tener que pagar mis cuentas con la literatura me da una libertad muy grande" Kike Ferrari

En nuestra sección 'Desconocido Ilustre' buscamos contar las historias de personajes con cualidades no tan reconocidas, por eso cuando encontramos la historia de Kike Ferrari no nos podíamos quedar sin compartirla con nuestros oyentes. "Se dice que los trabajadores no tienen nada que ver con la creación de cultura, ese es un prejuicio", de esta manera Kike, un trabajador del Metro en Buenos Aires explica la manera en como la sociedad actual estigmatiza a las personas con trabajo en apariencia sencillos creyendo que no cuentan con talentos o capacidades creativas.

Escuche en nuestro podcast la historia y nuestra conversación completa con este interesante personaje.