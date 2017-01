¿Por qué cada vez hay más personas que no quieren tener hijos?

Vanessa Ramírez, es una mujer caleña de 35 años, ella no quiere tener hijos pues le parece que este mundo ya está muy sobrepoblado.

“Desde hace mucho tiempo he querido realizarme la ligadura de tompras, pero el sistema de salud acá en Cali, no me deja operar. A los médicos particulares que he visitado después de un debate sobre la maternidad terminan diciendo que no” advierte

“Yo amo a los niños, pero simplemente no me veo como mamá y estoy cansada de sentirme juzgada” afirma

Carolina Castillo, por su parte, es una joven de 22 años, ella decidió hacerse la ligadura de trompas cuando tenía 19 años porque no quería tener más hijos.

Ella es estudiante de Ingeniera Ambiental y asegura que su carrera ha sido de importante influencia para tomar esta decisión, aunque desde siempre ha tenido la firme convicción de no ser madre.

Sus principales razones para haber tomado esta decisión son que no tiene institnto maternal y que puede contribuir de manera positiva al ambiente con el hecho de no tener hijos.

Es extraño que en estos tiempos los jóvenes quieran tener relaciones serias y crear una familia. Este no es el caso de Diego Ojeda, un estudiante de periodismo que a sus 21 años espera casarse con su pareja actual, a quién ama profundamente y con quién lleva cerca de tres años y medio. Conformar una familia y tener hijos ha sido desde siempre el sueño con el que quiere empezar a organizar su vida. Afirma que el matrimonio hoy en día es un acto contracultural que demuestra que realmente el amor sí existe y que la fidelidad, cuando hay amor, es posible.

- Asimismo, Esneider Rodríguez, director técnico del Club deportivo Olaya, es un hombre que anhela formar un hogar y construir una familia a pesar de que su profesión requiera de tiempo para viajar y estar al tanto de los entrenamientos y partidos por jugar.

- El amor por los niños, se ha ido intensificando no solo por la labor que cumple a diario con niños y adolescentes con quienes comparte la pasión y a quienes ha visto crecer durante varios años, sino también porque no tuvo hogar y sus padres fueron sus abuelos.

Durante los últimos años, conocer a alguien, casarse y tener hijos es un proceso que no se sucede con la asiduidad de antes.

En lo que respecta a los hijos, muchas parejas han decidido no tenerlos, algo totalmente respetable aunque muchas personas aún lo tilden de “gesto egoísta”.

Las mujeres cada vez tienen menos hijos. En Estados Unidos, el 48 por ciento de las mujeres entre los 18 y 44 años no es madre. Por su parte, en Colombia existe una relación directa entre nivel educativo y número de hijos.

A menudo, las mujeres que dicen no querer tener hijos son acusadas de egoístas, o de ir contra su naturaleza de ser madres.

Pero más allá de una decisión calificada de "egoísta", existen razones de salud, sociales y económicas por las cuales las mujeres le están diciendo 'NO' a la maternidad.