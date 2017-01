"Soy alérgica a mi esposo"

Hace poco conocimos el caso de Johanna Watkins, una mujer de 29 años, que sufre de una extraña enfermedad inmunológica que la hace incapaz de controlar las reacciones alérgicas, por lo que es alérgica a su marido.

-En Colombia también existen varios casos similares, uno es el de Lina Ramírez, ella tuvo 3 años de noviazgo y quedó embarazada de gemelas, su pareja estaba muy pendiente de ella pero ya no me sentía bien con él, cuando lo veía le daban me náuseas y ganas de orinar, escalofrío.

Ella pensó que cuando nacieran sus hijas todo iba a mejorar, pero no fue así. Sus hijas ya tienen más de un año y ella cuando tenía relaciones con su pareja le generaba rasquiña por todo su cuerpo y su sudor le produce enrojecimiento.

Debido a esta situación decidieron separarse “Él es un papacito y me lo han dicho muchas amigas y familiares pero yo sinceramente lo encuentro irritante” afirma.

Por otro lado está el caso de Paola Pineda, ella es una mujer de 33 años y vive en Bogotá. Ella continúa con su esposo, con el que lleva 9 años de matrimonio, a pesar de que el le produce enrojecimiento y salpullido en la piel cuando la besa.

“Me sucede muy seguido que cuando mi esposo frota la barba en mi rostro después de un momento me empieza a picar mucho, mi piel se brota y se pone roja”.

Ella no tiene posibilidades de quedar embarazada entonces tienen sexo sin condón y su semen le produce alergia. “Cuando él termina tengo que limpiarme muy bien porque no me puedo quedar así, no aguanto las rasquiña y me salen sarpullidos”

Para el Doctor Alejandro Carreño Pérez, inmunólogo y alergólogo de la ciudad de Barranquilla, estos casos son singulares pues la persona puede sentir hipersensibilidad en el sistema nervioso lo que podría producir alteraciones en la piel como enrojecimiento, picazón, brotes. Estos casos no solo se dan en las mujeres sino que también existen en los hombres cuya piel se siente expuesta al semen. Asimismo, es posible que existan antígenos en la saliva, u otros fluidos corporales de las parejas de estas mujeres que generan la respuesta de hipersensibilidad en ellas y hace que presenten clínicamente una alergia. Esto puede afectar hasta al 12% de las mujeres entre los 20 y 30 años de edad.