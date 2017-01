No creo que a Colombia le vayan a bajar la calificación: Minhacienda

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, aclaró este martes que la disminución de la nota que hizo la calificadora de riesgos Fitch fue para los bancos colombianos y no para el país.

Un tema es la calificación del país como emisor de papeles para los mercados internacionales y otra la del sistema financiero colombiano. Lo que hizo Fitch fue bajar la nota para los bancos, precisó Cárdenas en entrevista con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio.

Y sostuvo que confía en que a Colombia ninguna de las agencias calificadoras de riesgo le va a bajar la nota, actualmente en triple B (BBB).

Añadió que el motivo de su viaje a Estados Unidos es para la calificación de Colombia como país emisor de bonos. Al respecto recordó que dos de las tres agencias calificadoras "nos pusieron en perspectiva negativa, es decir, nos hicieron una advertencia sobre la necesidad de ajustes, que si no los hacíamos, entrábamos en posibilidad de que nos bajaran la nota de BBB a BBB- (triple B negativa". Pero añadió: "eso no ha ocurrido, el país actuó a tiempo, sacó adelante su reforma tributaria y no va a haber calificación negativa. Lo que queremos es que se quiten las perspectivas negativas y se regrese a perspectiva estable. Esperamos que se pronuncien en dos meses".

Sobre la reforma tributaria, dijo que tuvo la dimensión que se había planteado y sobre la baja en la calificación que hizo Fitch al sistema financiero, consideró que "es debatible", pues, añadió, "los bancos colombianos tienen un buen nivel de capital".

En el caso de los bancos, según la calificadora Fitch, la reducción es consecuencia del debilitamiento de la suficiencia de capital, si se compara con sus pares internacionales.