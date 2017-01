“Me metí con un hombre que no había superado a su ex y la que terminó sufriendo fui yo”

La historia de Clara comenzó hace un año y medio, ella era estudiante de diseño en una universidad de la Capital, estaba pronta a terminar su carrera y por esta razón había decidido no estar con nadie para tener su atención al 100 % en su profesión.

Días antes de terminar sus últimas clases salió de fiesta con varios compañeros de clase y fue allí donde conoció a su “tormento “como ella lo llama, dice que cuando lo vio sintió que todo fue amor a primera vista, le pareció que era un hombre muy atractivo y caballeroso por esta razón decidió darse la oportunidad de conocerlo.

Clara tomo la decisión de salir con este hombre a pesar de que muchas de sus amistades le advirtieron que era un hombre recién separado y que esto le podría traer problemas, sin embargo a ella esto no le importo y decidió comenzar una relación.

Durante los primeros meses Clara asegura que todo fue felicidad, él siempre le dijo que tenía que seguir estando en contacto con su ex esposa por su hija que era aún muy pequeña y necesitaba la atención del papá, para Clara esto no era problema, pues prefería que él le contará esto a que mantuviera todo escondido.

Duraron 5 meses de novios, la ex esposa de su novio siempre la llamaba y la trataba mal, pero Clara nunca le prestaba atención a los insultos de ella pues decía que ella no estaba cometiendo ningún error, pues cuando ella conoció a este hombre él ya era un hombre separado.

Después de un tiempo Clara comenzó a tener muchas dudas de su pareja, ella dice que el comenzó a distanciarse de ella y a pasar más tiempo en la casa de su ex esposa con la excusa de que tenía que ver a su hija. “El de un momento para otro, comenzó a quedarse en la casa de esa mujer y me decía que era por la niña, y yo para no sonar celosa soportaba eso”.

Luego de que se presentó esta situación Clara dice que de la nada su pareja decidió dar por terminada la relación, él nunca le dio ninguna explicación simplemente no le volvió a hablar, ella lo busco muchas veces pero el solamente le decía que se había cansado y quería estar solo.

Un mes después de que terminaron Clara se dio cuenta por medio de las redes sociales que él había vuelto con su ex esposa y que esta era la razón por la cual ya no quería estar con ella.

Clara dice que esta relación terminó convirtiéndose en algo muy tormentoso, ella nunca pensó que él no había superado a su ex esposa y por culpa de una relación anterior todo se terminó.

Por su parte, para la psicóloga Gloria Hurtado, toda relación conlleva riesgos y desafíos dependiendo de las circunstancias en que se den. Un ejemplo es lo que ocurre cuando se enamoran de un hombre recién separado, especialmente si tiene hijos. Se debe pensar que esa persona se encuentra en un estado de tránsito, y puede que ello nos dificulte las cosas. Por ello lo más importante es entender su situación, pues seguramente aún tenga responsabilidades legales hacia su ex mujer. Por otra parte, muchas veces las separaciones no son definitivas, por lo que es importante asegurarse de que su divorcio sea definitivo antes de comenzar a salir juntos.