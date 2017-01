¿Se puede llegar a un orgasmo solo con meditación?

Para las mujeres no es fácil llegar al clímax debido a varios factores como el no sentirse cómodas o que la pareja con la que están no sabe cómo llevarlas en la intimidad, sin embargo existen técnicas que no requieren necesariamente el coito o la penetración y que les permiten a las mujeres llegar al tan anhelado orgasmo.

“La meditación orgásmica” es una tendencia que está cogiendo fuerza en varios países por lograr las sensaciones de un orgasmo solo con técnicas de concentración y meditación sin necesidad de penetración.

Está tendencia combina nociones de sexo tántrico para extender la gama sensorial de sus practicantes, la meditación para dar cuenta de la belleza del cuerpo y el yoga para tomar conciencia del cuerpo en movimiento.

Asdrual Lozano , es profesora de Yoga ubicado en Bogotá y asegura que por medio de ciertos ejercicios de meditación se pueden llegar a sensaciones orgásmicas de una manera muchos más mental.

“Esto no es como un orgasmo normal, las sensaciones son muy similares pero se controlan desde la mente” afirma.

Además aseguró que “Estas técnicas se pueden hacer por medio de las conexiones en pareja o se puede hacer de manera individual y que requieren de una serie de ejercicios para entrenar la mente y el cuerpo".