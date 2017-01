Murió el cantor, compositor y escritor argentino Horacio Guarany

Con una extensa trayectoria artística en la que se destaca la grabación de 57 discos y aparición en innumerables festivales, fue representante del folclor de su país. La noticia de su fallecimiento fue confirmada en Twitter por su representante, Rubén López.

Con profundo dolor tengo que confirmar que nuestro maestro, ha partido a otros festivales celestiales. Gracias Guara por todo — Ruben Lopez (@GuaranyFund) 13 de enero de 2017

"Las enfermedades no lo ayudaban a seguir. Horacio trataba de recuperarse, de ponerse bien -contó más tarde López, en diálogo con Radio Mitre-. El cuerpo quería otra cosa y su cabeza iba por otro lado. Así es la vida. Pero no le tenía miedo a la muerte. Siempre decía que la muerte justifica la vida". Además, explicó que en principio no habrá una ceremonia especial para su despedida, sino "algo íntimo" organizado por su familia, según informó Infobae Latinoamérica.