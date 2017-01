Santos no apoyará referendo sobre cadena perpetua a violadores de niños

“Yo en principio no soy muy amigo de las cadenas perpetuas o las penas de muerte, si soy amigo de penas severas y que la justicia se aplique con toda contundencia”, aseguró el presidente Juan Manuel Santos frente a la pregunta sí apoyaría o no el referendo sobre la cadena perpetua a violadores de niños.

Manifestó que no intervendría en ese referendo pero no lo apoyaría ni me opondría.

Dijo que no sabe y no responde, porque son como esas discusiones que se viene presentando a nivel mundial.