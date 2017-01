Hasta los militares en Venezuela viven en situación crítica: María Corina Machado

El 2017 será el año de la libertad para Venezuela que vive un momento de gran oscuridad, aseguró la dirigente política de la oposición, María Corina Machado en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

Manifestó que el gobierno de Nicolás Maduro es una clara dictadura y previó una crisis social y política que hoy es latente entre los millones de habitantes del pueblo venezolano que sufren de física hambre.

Dijo que ayer la Asamblea de Venezuela declaró el abandono del presidente, Nicolás Maduro, que no fue aceptada por ninguno de los estamentos del Estado gobiernista.

Machado afirmó que “estamos enfrentando a un régimen que es una clara dictadura que tiene vínculos con el narcotráfico y grupos al margen de la ley”.

La dirigente política subrayó que la dictadura debe comprender que el 90% de los venezolanos estamos dispuestos a luchar para ver al país en libertad.

Agregó que la situación es insoportable e insostenible con una inflación de más de 1.000% y que una persona tenga que vivir solamente con un dólar.

Explicó que el gobierno de Nicolás Madura se está rodeando del castro-chavismo con gran corrupción para evitar que se pueda caer del poder.

Finalmente, reveló que los militares en los cuarteles no tienen dotaciones, su armamento es muy malo, no hay alimentos y los uniformes no existen lo que está generando que su moral se encuentre en su nivel más bajo a lo que se le suma que ahora reciben órdenes de cubanos.