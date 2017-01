Esta es la agenda de conciertos en Bogotá para el 2017

¿Usted sabía que desde el 2012 la Unesco designó a Bogotá como ‘ciudad creativa de la música’? y como no reafirmarlo , si el 2016 fue un año marcado por las visitas de grandes artistas de todos los géneros y todos los gustos a nuestra ciudad, desde los dinosaurios del rock the Rolling Stones a quienes alrededor de 44.500 personas asistieron a verlos y que incluso pagaron hasta más de un millón de pesos por cada boleta, o “los chicos malos de Boston” Aerosmith, pasando por los sonidos más pesados de Metallica, o el padre del punk, Iggy Pop, sin dejar a un lado a el rapero Snoop Dog, al español Miguel bosé, al embajador de la bachata y el merengue, Juan Luis Guerra… un sinfín de eventos que lograron mover muchos fanáticos y eso si, a invertirle, a “meterse la mano al bolsillo”

Es más, el pasado mes de noviembre se presentó el primer estudio sobre la economía de la música en Bogotá, que busca sistematizar las estadísticas de esta industria a fin de volverla una herramienta para diseñar políticas públicas alrededor del sector privado.

Según el estudio, desarrollado en conjunto por la Cámara de Comercio de Bogotá, la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte y la consultora Lado B, en 2016 la música representó 76 por ciento de los ingresos totales de espectáculos públicos en la ciudad, por 29 millones de dólares. Entre 2012 y 2016, señala el estudio, se realizaron 2.500 espectáculos musicales en Bogotá, de los cuales 37 por ciento fueron de rock y 23, de pop.

Joan Manuel Serrat

Este 2017 no se queda atrás, nuestra ciudad será escenario de grandes artistas, empezando por ejemplo con la gira conmemorativa “EL GUSTO ES NUESTRO” que ofrecerán Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Miguel Ríos y Víctor Manuel para celebrar los más de 50 conciertos que los cuatro dieron en América Latina en 1996. Entre los clásicos que tocaran cabe destacar “La Puerta de Alcalá”, “Santa Lucía”, “Contamíname”

“EL GUSTO ES NUESTRO”, será el próximo 18 de febrero, en la carpa de corferias, a las 8 pm, las boletas desde $180.000 disponibes en tuboleta.com

Festival Estéreo Picnic

Para los amantes del rock, el 23, 24 y 25 de marzo de 2017 se realizará la octava edición del Festival Estéreo Picnic, presentando artistas nacionales y extranjeros que se darán cita durante tres días en los tres escenarios del festival musical que, como de costumbre se realizara en la zona de la 222, con un cartel que cuenta con bandas como The Strokes, The Weeknd y Justice Tras la culminación de la etapa de venta dirigida a los "creyentes" (los que compran sin saber quiénes se presentarán), la boletería para el Festival Estéreo Picnic 2017 se puede adquirir desde $475.000

JUSTIN BIEBER

Y el cantante de pop de origen canadiense Justin Bieber vendrá a nuestra ciudad el próximo 12 de abril, se estará presentando el Estadio El Campín, como parte de la gira latinoamericana, ”POURPOSE WORD TOUR” que empieza el 15 de febrero de 2017 en Monterrey, México.

La boletería está disponible en tu boleta.com desde $120.000

KORN

Bueno y para los amantes del metal, la banda californiana KORN, también visitará nuestra ciudad por segunda vez, la cita con el poder de KORN será en la Carpa Corferias el 17 de abril, y Bogotá será testigo de una noche que estallará con característico sonido en vivo de esta reconocida banda de new metal. La banda californiana visita Colombia con su gira de promoción de su más reciente albúm “The serenity of suffering” Las boletas para Korn están disponibles desde $179.000.

SANTIAGO CRUZ

Bueno pero si lo suyo es la música más suave, pues el ibaguereño Santiago Cruz, también estar en nuestra ciudad, luego de un largo tour llamado Estar Vivos que llegó a más de 35 ciudades y cantó en escenarios como el Teatro Metropolitan de Ciudad de México y el Teatro Opera de Buenos Aires, pasando varias veces por el maravilloso Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, estará presentando su “TOUR INTERPLANETARIO”.

Santiago Cruz estará en el Palacio de Los Deportes, el próximo 4 de marzo, desde las 8:00 pm, boletería disponible desde $89.000 en tuboleta.com

SODA STEREO

Y del 3 al 23 de septiembre, Soda Stereo y el Cirque du Soleil lleva a la reconocida banda argentina al nivel de las afamadas producciones de la compañía canadiense inspiradas en la vida y la obra de íconos de la música, tales como The Beatles Love y Michael Jackson The Immortal World Tour y One.

SEPTIMO DIA, es la producción que estará en nuestra ciudad impactando a sus visitantes con una propuesta impresionante; hace dos años que el equipo del Cirque du Soleil trabaja junto a Pop Art Music y Soda Stereo, en el proceso creativo del show inspirado en la música y la historia del grupo, que contendrá material inédito y reversiones de las canciones más emblemáticas.

Las boleterías están disponibles desde $150.000, y las puede adquiri junto a un paquete con lo mejor de la banda.