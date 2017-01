Cómo explicarles a sus hijos sobre orientación sexual

Luis Alberto Rengifo, psicólogo de familia experto en pedagogía y educación, explicó que es importante: darle información al niño de lo que pregunta, no más; siempre la verdad y utilizar lenguaje muy claro y simple.

Esto en referencia al escándalo por una posible discriminación a una pareja homosexual en un hotel de Cartagena por demostraciones afectivas en público. El doctor Rengifo, aseguró que no hay edad para hablar del tema y recomendó que es bueno responder si el niño tiene acceso a ver esa escena, es necesario explicarle. Pero “si no se pregunta, no hay que dar respuestas que no son necesarias”.