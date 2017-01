Caos total e incertidumbre en cárceles de Brasil: 60 muertos y 220 fugados

Una situación crítica se está viviendo en las cárceles de Brasil, donde amotinamientos en las últimas horas dejan ya 60 muertos y 229 fugados, pero aún se desconocen las identidades de las víctimas, según reportó en Caracol Radio el comisionado Nacional de Derechos Humanos brasileño, Glen Wilde Do Lago Freitas.

En entrevista con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, dijo que fueron 56 muertos en Complejo Penitenciario Anísio Jobim, de Manaos.

Aun no se sabe si entre los muertos en Manaos hay colombianos, donde además hubo muchos heridos y decenas de fugados que en su mayoría siguen prófugos.

Según Do Lago Freitas, aun no hay una lista oficial de muertos ni heridos, por lo que todavía no se ha podido establecer si hay colombianos. Se cree que por la cercanía de Manaos con Colombia, es probable que en ese penal estuvieran algunos colombianos cumpliendo condenas, pero hasta el momento ninguna fuente oficial hace mención al respecto.

El comisionado dijo en Caracol Radio que el amotinamiento en Manaos ya cesó, ya fue controlado, pero la situación general en las cárceles de Brasil es crítica, porque en su interior hay un terrible hacinamiento, además de tráfico de armas, drogas, otros elementos prohibidos y guerra entre bandas por el control de los penales.

Señaló que en las últimas horas también hubo amotinamiento en otra cárcel que provocó la muerte de cuatro reclusos, por lo que el número total en los dos presidios asciende a 60. Además, en total son 240 fugados que, en su mayoría, no han sido recapturados.

Y enfatizó en que precisamente el enfrentamiento entre bandas fue lo que provocó el motín en el penal de Manaos. Precisamente desde Sao Paulo se informó este martes que los líderes del motín serán trasladados a diversas cárceles.

Según el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, citado por la agencia EFE, los principales responsables de la matanza en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim serán identificados y posteriormente transferidos a otras cárceles del país.