Todos los días temía por mi vida: Octavio Figueroa

Octavio Figueroa, liberado en Año Nuevo, aseguró que mientras estuvo secuestrado “no le permiten, ni hablar con su familia, ni escuchar noticias, ni hacer absolutamente nada” y que aún no ha tenido tiempo para hablar con su familia sobre el motivo de su liberación.

El comerciante dijo en el programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio que durante el tiempo que permaneció secuestrado “todos los días yo me encomendaba a Dios y le pedía que así como me acueste me levante”.