20 colombianos responsabilizados de captación ilegal de dinero en Colombia este año

El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, pidió nuevamente a los colombianos no dejarse tentar por negocios virtuales donde se ofrecen falsas expectativas de inversión y el dinero termina extinguiéndose.

En lo corrido de este año, 20 colombianos han sido intervenidos por captación ilegal de dinero, reveló el Superintendente de Sociedades.

“Hay billones de pesos involucrados en este tema desde 2008”, dijo el funcionario, quien le pidió a los colombianos dudar de páginas virtuales que les ofrecen altos rendimientos cuando sus directivos no dejan ver sus rostros y no hay direcciones ni contactos específicos.

Reyes manifestó que su deber como Superintendente es advertir. Y respondió que es muy difícil la prevención de este negocio virtual por el carácter global que ha llegado a adquirir a través de los medios tecnológicos.

“Estas páginas de internet aparecen y desaparecen, son compañías fantasmas en lugares apartados y lejanos que hace muy difícil el seguimiento. Por esto, lo importante es advertir porque el dinero de los colombianos no debe confiárselos a la primera página de internet que aparezca en el computador”, manifestó.

“La alta rentabilidad está relacionada con un mayor riesgo. Los colombianos deben tener mucho cuidado”, añadió Reyes, quien aprovechó los micrófonos de Caracol Radio para advertir sobre los riesgos de confiar en las monedas virtuales.

“No se consideran una divisa, no son una moneda extranjera, no tienen el respaldo que ofrecen los bancos mundiales. No existe un mercado internacional de estas monedas como ocurre con el dólar o el yen.

Además, según Reyes, no tienen la misma liquidez de una moneda extranjera, ni nacional y su capacidad de negociación puede verse obstruida.