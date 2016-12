Colombiana que desafió a los nazis en Suecia está en el país y se encuentra con su familia

María Teresa Tess lleva una semana en Colombia, el país que la vio nacer, pero donde salió hace más de 30 años porque fue adoptada por una familia europea. Es la caleña de 42 años que se le enfrentó a un grupo de Nazis en Suecia y que hoy se reencontrará con su familia.

Por esto, habló con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio y recordó que cuando se colocó frente a los nazis “estaba muy brava con lo que veía. Salí a la calle con impulso y reaccioné de esta forma. Ellos (los nazis) me conocen y yo a ellos. No me produjo miedo este hecho”, contó.

María Teresa manifestó que no ha recibido amenazas “porque la gente sabría de parte de quién provienen. Lo que he recibido son anuncios de personas que me dicen: ‘ojo’, ‘tenga cuidado’”.

Esta caleña, que espera reencontrarse con su familia biológica en Colombia esta semana, cree que la noticia mediática puede llegar a afectar a sus hijas, “pero ellas saben quién es su mamá, ellas están relajadas en general”.

De Colombia, esta caleña dice que es un país hermoso y que espera conocerlo en gran parte durante esta semana.