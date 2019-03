Aumenta solicitud de niños venezolanos con cáncer para tratarlos en Cúcuta

La falta de medicamentos insumos médicos en Venezuela se agudiza cada día, especialmente para los pacientes de alto costo que requieren tratamientos constantes para poder garantizar su vida.

Este es el caso de los niños con cáncer los cuales necesitan realizarse quimioterapias cada semana, y no cuentan con la atención médica necesaria al persistir la crisis en Venezuela.

Aura Bastos quién es la directora de la Fundación Pequeños Guerreros, le dijo a Caracol Radio que muchos de los padres hacen lo imposible para tratar de traer a estos menores, pero que a veces es complicado por los problemas diplomáticos.

“Están recibiendo los niños y se le prestan los primeros auxilios en el Hospital Erasmo Meoz, en el caso de nuestros niños el papá o la mamá deben ser colombianos para poder sacar el Sisben y que ahí se empieza un tratamiento, con la pasada del niño Carlitos mucha gente me ha escrito pero se me arruga el corazón porque no se pueden traer para acá, son netamente venezolanos no se les puede garantizar la atención, estamos esperando que el gobierno y las ONG ayuden para poder traer a muchos niños que necesitan el tratamiento porque se están muriendo en Venezuela, solo en San Cristóbal Sólo hay 37 que necesitan pasar para acá” dijo la directora

Esta situación se extiende a otros sectores y pacientes que no tienen los recursos necesarios para poder llegar hasta Colombia, y poder comprar los medicamentos.