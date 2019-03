Autoridades venezolanas provocan desplazamiento de familias colombianas

Caracol Radio, conoció el caso de una familia en zona rural del municipio de Ureña que fue presionada, intimidada y atacada por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigaciones, Científicas, penales y Criminalísticas.

Según los testimonios de unos padres de familia de nacionalidad colombiana, los integrantes de esta especialidad de las fuerzas armadas, atribuyeron una acción violenta contra un venezolano en la frontera a uno de sus hijos.

En diálogo con Caracol Radio, uno de los seres queridos, narró que los miembros del CICPC llegaron de manera violenta a la vivienda accionando sus armas de dotación, llevándose varios objetos personales y de valor, exigiéndoles, además, una suma superior a los $6 millones para evitar la prisión.

“El PTJT empezó a escribirme que quería esa plata, menos nada, porque si no me lo embalaba y me lo metía por paramilitar y le metían pistola y droga y al hijo menor de cinco años como es venezolano, me lo quitaba el gobierno y a ella la mandaban para Caracas, o sino también la mandaban como paramilitar, les decía que le conseguía la mitad que no podía conseguir toda esa cantidad de plata, les entregue millón y pico de pesos…” dijo uno de los afectados.

Al no conseguir el dinero faltante, la familia se vio obligada a huir por las trochas con los pocos enseres que alcanzaron a sacar, el temor de ir a la cárcel en medio de un sistema judicial que carece de garantías en Venezuela, los obligo a tomar la decisión. Este fin de semana salieron de Cúcuta con destino a otro lugar del territorio colombiano.