En 5 meses se trasladará la cárcel de San Diego: Distrito de Cartagena

El secretario del Interior del Distrito, José Carlos Puello Rubio, aseguró en el recinto del Concejo que la problemática y condiciones actuales que afrontan las reclusas del centro carcelario de San Diego, se ha convertido en una prioridad para la administración y confía que en cinco meses sea trasladada a una nueva edificación ubicada en la variante que conduce entre los barrios El Pozón y Policarpa en límites con el municipio de Turbaco.

“La cárcel de San Diego es una prioridad para el alcalde Pedrito Pereira Caballero, es una necesidad que no da espera, ya tenemos un bien inmueble que cuenta con el visto bueno del INPEC, que era lo más difícil, logramos que se trasladaran a la ciudad de Cartagena, ya estamos en conversaciones con el propietario para hacer el contrato de arrendamiento y hemos iniciado el proceso de socialización con las comunidades vecinas”, aseveró, José Carlos Puello, Secretario del Interior del Distrito de Cartagena.

El funcionario agregó, que el traslado será de manera provisional al considerar que actualmente las reclusas corren peligro en una edificación que por más de 60 años no ha recibido ningún tipo de mantenimiento en su infraestructura, “hemos hecho lo humanamente posible para que este traslado sea una realidad, es un mandato que data desde el 2009, ya van 10 años y no se ha podido trasladar, tenemos 5 meses en el gobierno y por fin tendremos unos mejores espacios para el centro carcelario”, indicó.

12 años sin dotación

Por un momento el Concejo se declaró en sesión informal para escuchar la postura del presidente del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía SINTRAOFIPUCAR, Antonio Cabarcas, quien denunció negligencia administrativa por parte del Distrito con respecto a la cárcel de San Diego.

“La cárcel de San Diego ha sido la cenicienta, ha sido desatendida por el Distrito, tienen 12 años que no les han suministrado dotación alguna, carecen de esposas para maniatar a las reclusas, no tienen vehículos para el transporte de las internas, es un peligro que corren hasta los mismos guardianes, hay un restaurante que funciona en las instalaciones del centro carcelario que no le proporciona nada al Distrito, ni a la cárcel en sí, entre otra serie de anomalías que afrontan los que a diario acuden a San Diego”, dijo, el dirigente sindical.

Todos los años en lo mismo

“Tengo 7 años de estar en la corporación y casi qué anual se cita al secretario del Interior y obtenemos la misma respuesta, que se está haciendo el intento que se requiere, hoy hay un avance más próximo a que se dé el traslado, la idea es que hagan un compromiso con la ciudad de Cartagena y nos digan para qué fecha en específico podemos esperar el traslado, es inminente que el Distrito tiene que mover la cárcel de San Diego, no solo porque lo está obligando una sentencia a través de una tutela, sino para salvaguardar la vida de las internas, de quienes ahí trabajan y de los visitantes”, aseveró, Wilson Toncel Ochoa, concejal por el partido Cambio Radical, ponente de la proposición.

El cabildante dijo que tuvo como motivación el incidente de desacato interpuesto por la Procuraduría General de la Nación ante el Tribunal Superior de Cartagena, el cual solicitó evacuar el centro penitenciario o en su defecto adoptar de manera inmediata medidas que salvaguarden los derechos de las internas y luego de verificar que aún no se han ejecutado las medidas ordenadas en el fallo de la Tutela T-126 de 2009 por la Corte Constitucional para el mantenimiento, adecuación y reparación de la Cárcel de San Diego.