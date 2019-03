Mayor de Bolívar, celebra 72 años aportando a la educación en Cartagena

La Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar (ITCMB) celebró su aniversario número 72



Son más de siete décadas construyendo historia, construyendo país y ayudando a los jóvenes a labrar un futuro.



En estos años, el alma máter ha formado a mujeres y hombres oriundos de Cartagena, Bolívar, Córdoba y otros departamentos de la región Caribe. Unas 18.398 personas, aproximadamente, han egresado de la institución y hoy se destacan por ser líderes en diferentes sectores sociales.



Araceli, la “Chica Morales”, ex ministra de Cultura de Colombia, ex cónsul de Colombia en Buenos Aires y ex embajadora en Cuba; y Zully Salazar, ex presidenta de Corpoturismo, ex gerente del Fondo Nacional del Turismo (Fontur) y actual gerente de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), son algunos de los influyentes personajes que se formaron en el Mayor de Bolívar.



Los docentes y administrativos han sido, a lo largo de los años, piezas claves en la formación integral que se imparte.



El primer centro educativo para la mujer



El Colegio Mayor de Bolívar fue fundado el 22 de marzo de 1947, como una necesidad imperiosa de formar a la mujer en la Costa Caribe colombiana.



Fue el primer centro educativo pensado solo para ellas, para hacerlas útiles ante la sociedad, más allá de las labores hogareñas. Los primeros programas ofertados en la institución fueron Delineante de Arquitectura y Servicio Social (Hoy Promoción Social).



Cabe resaltar que en Colombia sólo existen Colegios Mayores en cuatro departamentos: Antioquia, Cundinamarca, Cauca y Bolívar.