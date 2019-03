Por prevención evacúan a 12 familias de Bavaria dos

A pesar de que el río de Oro está en su cauce normal, gestión de riesgo de Bucaramanga dio la orden de evacuar a 12 familias que viven en asentamientos cerca al afluente en el sector conocido como Bavaria Dos.

Luís Ernesto Ortega, coordinador de este despacho, indicó que esta evacuación se da por prevención ante las posibles lluvias que se puedan generar en las próximas horas.

"Las viviendas que construyen están en una posición inestable, son terrenos con relleno, son ranchos, casas en tabla, se les advirtió que no continuarán construyendo en ese sector, son 12 ranchos, los terrenos no son aptos, y estamos en el inicio de temporada de lluvias y toca tener cuidado", dijo el funcionario.

Puente Nariño, La Playa, La Playita, Galán, Cinco de Enero, Café Madrid y Rosales, son los sectores en el que hay viviendas en riesgo debido a que se construyen en terrenos inestables.