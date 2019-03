El primer museo al aire libre en honor a las víctimas está en San Javier

Un grupo de artistas y líderes sociales de la comuna trece, San Javier, inauguraron el primer museo al aire libre del país en honor a las víctimas del conflicto en esa zona, inicialmente contará con 18 esculturas hechas en barro, ubicadas en el barrio El Socorro, en su primera fase la cual denominaron “Sueños de Libertad”.

La intención, aparte de recordar a las personas que han sido asesinadas y desaparecidas a manos de los ilegales, es incentivar el turismo cultural y lograr que esa zona de la ciudad no sea estigmatizada y que no solo el barrio Las Independencias donde están las esclareas eléctricas sea visitado.

“Lo que se busca es disminuir esa violencia, recordar esas personas que no se han podido encontrar y que no queden en el olvido. Generar también, ese turismo social, pero de una manera más digna y que no sea tan agresiva con el ciudadano de este sector”, explicó James Zuluaga, director de la comité de DD.HH de la comuna trece.

Según Zuluaga, este sería el primer museo de arte al aire libre certificado en el país, con lo que le apostarán a la segunda fase en el barrio El Salado, de esa manera, se espera que toda la comuna trece tenga las esculturas.

“También es darle un menaje a los grupos armados de que la violencia no es una opción. Nosotros queremos vivir en paz y espacios como estos son los que necesitamos, y decirle a la administración que necesitamos apoyo para cumplir con este proyecto” agregó el líder social.

Cada dos meses se inaugurará una nueva exposición y las obras no serán retiradas, quedarán de manera permanente en los barrios donde se haga cada exposición. Se pretende que el proyecto cumpla con el objetivo en dos años.