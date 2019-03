Familias de Bolívar en los Montes de María reciben bovinos

Las ganas de salir adelante y de seguir apostándole al campo bolivarense , se vieron reflejadas en 100 campesinos, hombres y mujeres, beneficiados hoy en San Juan Nepomuceno con la entrega de 500 vacas que hacen parte del Contrato Plan.



Este programa de repoblamiento bovino tiene un valor de $ 13.700 millones de pesos y beneficia a 600 familias de los Montes de María en los municipios de El Carmen, San Juan, San Jacinto, El Guamo, Zambrano y Córdoba Tetón, donde se busca con este proyecto, contribuir en la superación de la pobreza, los estragos de la violencia, dolor y muertes que generó el conflicto armado; además a través de capacitaciones en emprendimiento, agroindustria, fortalecimiento organizacional, y sistema silvopastoril para la conservación de alimentos, busca formar de manera integral a los campesinos para que sean pequeños empresarios y logren mejorar su calidad de vida.



En la entrega en San Juan Nepomuceno, cada familia recibió cinco reses genéticamente desarrolladas y preñadas, que ayudarán en su sustento y desarrollo económico. Por lo anterior, el señor Mauricio Rúa Bossa, beneficiado de este proyecto, mencionó que “hace más de 20 años no veíamos un proyecto de esta magnitud que se interesará en nosotros los trabajadores del campo y por ello al principio muchos de nosotros no creíamos en que fuera posible, sin embargo hoy gracias al apoyo de la gobernación, este proyecto es una realidad, ya tenemos nuestras vacas, estamos capacitados y con trabajo y dedicación lograremos mejorar la calidad de vida de nuestras familias”.



Por su parte el Gobernador de Bolívar Dumek Turbay manifestó que “la cara de felicidad y comentarios de todas las familias beneficiadas, nos indican que ha sido una decision acertada y que lo que quiere nuestra gente de los Montes de María y de todo Bolívar es que sigamos dándoles ese impulso a esa pequeña unidad productiva con el ganado para que puedan seguir avanzando”.



Esta iniciativa del Bolívar Sí Avanza con el apoyo del DNP basa sus estrategias no solo en la entrega de bovinos, sino en el crecimiento personal, trabajo en equipo y emprendimiento alrededor del sistema de producción ganadero para pequeños productores de Bolívar.