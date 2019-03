Icultur y Unibac presentan informe en la Asamblea de Bolívar

La plenaria se llevó a cabo con la presencia de la directora del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar – ICULTUR, Lucy Espinosa y la rectora de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar - UNIBAC, quienes hicieron presentación de sus informes de gestión con corte de diciembre de 2018 y presentaron los avances del plan de desarrollo Bolívar sí avanza.

Inicialmente Sacra Náder, rectora de Unibac, afirmó que las metas de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, Unibac, están vinculadas al plan de desarrollo departamental, según la funcionaria, el plan de desarrollo ha avanzado en un 82 %, e informó que el plan de acción 2018 se ejecutó en un 83%, donde acciones como la acreditación de un programa de alta calidad avanzó en 60%, 27 municipios beneficiados con proyección social en los cuales se desarrollan talleres de formación artística, avanzó en 92%, mejoramiento de infraestructura física en 125%, mejoramiento de infraestructura tecnológica en 75%, en disminución de la tasa de deserción estudiantil no se ha podido llegar al 12%, que fue la meta establecida para el cuatrienio.

El diputado Jorge redondo, se mostró satisfecho con el informe presentado por la directora de UNIBAC, y se pronunció ante el tema de la deserción estudiantil manifestando que “es un problema multifactorial” donde es difícil bajar las cifras.

Por otra parte, sugirió a la funcionaria llevar los proyectos de proyección social a los municipios que no se cuenta con casa de la cultura, para que en ellas se pueda fomentar el uso creativo del tiempo libre y alejar principalmente a los jóvenes del pandillismo, drogadicción y embarazos a temprana edad.

El diputado Elkin Benavides consideró que la gestión realizada por Sacra Nader, ha sido muy positiva, sin embargo, expresó su inquietud ante la no implementación del comedor universitario, teniendo en cuenta que en el 2017 se pudo ejecutar y los recursos fueron los mismos.

ICULTUR

En la plenaria también hizo presencia la directora del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar, Carmen Lucy Espinosa, quien en su informe manifestó que el presupuesto definitivo en el 2018 fue de $15.543 millones, de los cuales fueron ejecutados $9.372 millones.

En las acciones desarrolladas por el instituto, la implementación de una red de escuela de música avanzó en 100%, implementación del sistema de formación artística en 55 %, red de festivales departamentales en 100%, fortalecimiento al programa artesanos de Bolívar como modelo de emprendimiento en 25%, activación de la red de bibliotecas en 100%, bibliotecas dotadas en 100%, diseño del plan estratégico de turismo para el departamento 25%.

El diputado Jorge redondo, expresó su agrado ante los resultados del informe presentado por la funcionaria ya que la mayoría de las metas se cumplieron en un 100%. Sin embargo, recomendó fortalecer los programas relacionados con los artesanos y sugirió realizar el diseño del plan estratégico de turismo, ya que este, marcaría el camino o guía de acción para los próximos años.

Así mismo, el diputado Frank Ricaurte resaltó la buena labor ejercida por la directora de ICULTUR y pidió se tuvieran en cuenta los municipios del sur de Bolívar en los diferentes intercambios culturales y académicos.

Para el diputado Jorge Rodríguez solo lo quedó una inquietud relacionada con el presupuesto y la disminución de $6.000 millones, lo cual representa la tercera parte del presupuesto y lo expresó de la siguiente manera: “ los recursos por destinación específica para los festivales no se los asignan al presupuesto sino por transferencia y no debería ser así, porque están aprobados por ordenanza”, a su vez recomendó incluirlos en el presupuesto porque ICULTUR es la entidad ejecutora y no la secretaría de hacienda.

Por otro lado el diputado Mario Del Castillo, enfatizó en el respaldo que se le ha brindado a esta desde la Asamblea Departamental y sugirió que los recursos transferidos a este instituto sean administrados directamente por ellos.

Finalmente se declararon satisfactorios los informes de gestión presentados por las directoras de UNIBAC e ICULTUR, tras proposición presentada por el diputado Jorge Redondo.