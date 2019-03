Indígenas presentan cadáveres de fallecidos por explosión

Tras la explosión presentada en la tarde del jueves en el corregimiento de Juntas, zona rural de Dagua, en el que perdieron la vida nueve indígenas, el Secretario de Seguridad del Valle Jesus Antonio García Micolta reveló que los primeros actos urgentes y el levantamiento de los cuerpos no se pudo cumplir en los tiempos de ley.

“En la noche de ayer se quiso hacer el levantamiento pero los miembros de la comunidad indígena del lugar, impidieron que se llevará a cabo, según ellos por falta de garantías, solicitando la presencia de miembros de la ONU”, expresó el Secretario de Seguridad del Valle.

En la mañana de este viernes la guardia indígena inició el levantamiento de los cuerpos, los cuales han sido presentados en una cancha de la comunidad, envueltos en sábanas y luego de ser cargados en guaduas.

Por su parte, las autoridades indígenas se han pronunciado en los últimos minutos y han expresado que su gobernadora hablará sobre los ocurrido, limitando el acercamiento de medios.

Por otro lado, la Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, convocó a un control de seguridad con la Fuerza Pública y la Fiscalía para realizar una valoración y también determinar de qué manera se adelantan las conversaciones con los líderes de la minga.

A su vez la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez, luego de un encuentro con la gobernadora Dilian Toro, aseguró frente a la anunciada minga indígena que inicia el domingo en el corregimiento la Delfina, en la carretera a Buenaventura:

"Hemos venido coordinando con la doctora Dilian Francisca Toro, Gobernadora del Valle, todo lo atinente al control que se requiere para que la protesta que van hacer los indígenas esté dentro de los parámetros de respeto para los derechos de los terceros que no estarán involucrados. Esperamos que no vaya haber ninguna alteración a las vías, es muy importante mantener ese control y es lo que justamente hemos venido coordinando.

La protesta se respeta, siempre y cuando se respete el derecho de los terceros que no están involucrados en la protesta. Las vías de hecho no dejan nada bueno, hemos tenido lamentablemente aquí en toda la región aspectos relacionados con esta situación. Razón por la cual hacemos un llamado como lo ha hecho la Gobernadora a que haya tranquilidad, que se respete el derecho a las personas a su movilidad, a su integridad, y que no haya vías de hecho.

Es lamentable lo que ha ocurrido, la investigación orienta a que se venía manipulando artefactos explosivos y esto causó esta tragedia. Una vez más demuestra la necesidad de tener cordura en estas protestas y mantener unos estándares de respeto a la vida de los demás".