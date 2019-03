Boyacá: camioneros aseguran que gobierno Duque incumple acuerdos con gremio

La Asociación Colombiana de Camioneros ACC, que agremia por lo menos a 200.00 mil transportadores de todo el país, señaló que desde el fuerte paro que se realizó en el 2016 hasta la fecha, no se ve avance en las soluciones que necesita el gremio, pero además, tampoco se reciben respuestas a sus sugerencias de soluciones.

Dentro de otras cosas, los camiones piden que se controle la sobreoferta, que controle, vigile y reconsidere los cobros de cargues y descargues, que se concerté una nueva fórmula para regular los costos de los combustibles y el alza sistemática e impagable para los transportadores.

El presidente de la ACC, Alfonso Medrano, dijo en Caracol Radio que “el próximo 30 de junio vence el termino para que se acabe el ‘uno a uno’ y eso es acabar con el patrimonio del pequeño camionero del país. Le pedimos al gobierno nacional que nos sentemos a dialogar y nos definan el nuevo plan de renovación el nuevo parque automotor, y cómo podemos llegar a un acuerdo para que el precio de los combustibles que nos tiene supremamente agobiados, no siga golpeándonos. Necesitamos cosas concretas no más mesa de trabajo ni charlas porque eso no nos ha llevado a nada”.

En las 17 seccionales de la ACC comenzaron a convocar asambleas de camioneros donde informan a los transportadores tradicionales, el crítico panorama del sector.

Aseguran que aunque tienen una férrea voluntad para construir con el gobierno del presidente duque para el bienestar de los camioneros, y si no hay luz verde para su gremio, no descartan que vuelvan a cesar actividades.