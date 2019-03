Unidos por la educación

Desde el parque del Agua, recorriendo la carrera 23 hasta el parque Fundadores pasando por la 22 hasta llegar a la Plaza de Bolívar, más de cinco mil personas de diferentes municipios de Caldas, entre docentes, grupos sindicales, padres de familia, estudiantes y comunidad en general, marcharon en Manizales unidos a la convocatoria nacional por la educación.

José Darío López Salgado, presidente de EDUCAL, explica los propósitos que motivaron este paro de 48 horas, dice que los propósitos del paro nacional del magisterio son muy concretos y buscan:

- Que el gobierno cumpla con el compromiso del acuerdo 01 que firmó en el paro del 2017, donde se comprometió a con la reforma constitucional que garantice mejores recursos para la educación, mayores recursos para financiar acciones del sector

- El acuerdo 05, donde el gobierno se comprometió a implementar un preescolar de tres grados.

- El acuerdo 03, donde el gobierno se comprometió a implementar una jornada única digna y con condiciones para los estudiante.

- De igual manera el compromiso del gobierno frente a dinamizar la comisión tripartita, para negociar un nuevo estatuto docente que recupere la estabilidad laboral a los maestros y el régimen prestacional de los mismos.

Aclara López Salgado que, “a la fecha, después de dos años el gobierno no nos ha cumplido y lo que dice por el contrario, es que él no firmó ese acuerdo, por lo tanto no está obligado, a nosotros no nos interesa quién lo firmó, el hecho es que la firma del acuerdo, se convierte en una obligación de las partes y eso es lo que estamos exigiendo hoy.

Los maestros se pronuncian

“En la institución repercute lo que repercuta e a nivel nacional, que es la falta de financiamiento. Los cerca de 89 billones de pesos que han dejado de llegar a la educación en el país por cuestión de recortes al sistema general de participaciones, esto se refleja en una infraestructura que no se renueva desde hace mucho tiempo y que lo poco que haya que hacer es con esfuerzos propios de docentes y comunidad”. Hayder Rodríguez, I.E La Milagrosa de Pácora

“Tenemos algunas dificultades con el Plan de Alimentación Escolar (PAE), porque no tenemos todos los cupos cubiertos; hay una reclamación por el servicio de sanidad, porque Cosmitet no está cumpliendo con los acuerdos, ni está cumpliendo con todos los requerimientos que se tienen; el plan de desarrollo que propone el presidente Ivàn Duque no cumple con ls fines que son infraestructura, educación, transporte, todo lo que necesitan nuestros estudiantes”. Jessica Agudelo, I.E. La Libertad de San José

“Acompaño la marcha por los malos servicios en los servicios médicos Cosmitet, hay muchos compañeros que tienen citas con especialistas y no se las han dado, también que nos cumplan con los acuerdos que se han logrado en los paros anteriores”. Luz Adina Cañas, I.E Filadelfia

“Nosotros tenemos un país inequitativo y la educación debe ser la gestora de los grandes cambios y la modificación de la sociedad. El gobierno actual del presidente Duque, está haciendo el desembale de los presupuestos, en la plata de la nación, nos sentimos ultrajados por este gobierno”. Duván Jaramillo, psicoorientador de Anserma