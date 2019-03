Parques de la Castellana fue licenciado a espaldas de la ciudadanía: Vejuca

Con el firme propósito de analizar y buscar alternativas que permitan aclarar unas supuestas violaciones a la propiedad privada, manifestadas por los moradores, inquilinos y dueños del conjunto residencial Contadora 1,2 y 3, el Concejo escuchó en la sesión de este miércoles, las versiones y actuaciones de las dependencias del Distrito comprometidas con el desarrollo del proyecto urbanístico Parque de la Castellana, construido al lado del Canal Ricaurte, en el sector conocido como Chepa.

César Augusto Pión González, concejal por el partido de la U, hizo un llamado al Distrito para que se tomen decisiones de manera integral frente al tema, “hay una problemática de unas supuestas violaciones a la propiedad privada manifestada por los propietarios del conjunto residencial Contadora y en el cual se pretende habilitar unas calles de acceso, violando claramente el derecho a la posesión, hechos que sin duda atentan contra el medio ambiente, la tranquilidad, la salud, contra el POT, sin contar con la generación de omisiones por parte de funcionarios, entre otros”, dijo el cabildante por la bancada de la U.

“Le pedimos a la administración que adelante una mesa de trabajo ampliada para que se tomen decisiones, la administración es una sola, no puede haber posturas diferentes en lo que tiene que ver con una comunidad que compró unas viviendas como conjunto residencial y que en la actualidad no se puede convertir en una problemática que afecte la integridad y la seguridad de la gente, entendemos que el proyecto Parque de la Castellana tiene contemplado las vías de acceso por la avenida Pedro de Heredia y no por las calles privadas del conjunto residencial Contadora”, aseveró, Duvinia Torres Cohen, cabildante de la bancad de la U.

Por su parte, Javier Curi Osorio, concejal por el partido Liberal, manifestó que le cuesta pensar que la situación que afrontan los habitantes de Contadora y barrios circunvecinos por la construcción torres de apartamentos en la zona se convierta en un nuevo caso Aquarela 2.

“Lo que vemos es que están haciendo unas construcciones en unas áreas que debieron ser promovidas para construcción de vivienda, dudo mucho que el proyecto beneficie tanto a los posibles nuevos residentes, como a los vecinos que hoy reclaman derechos, no es justo y me parece inequitativo que una comunidad se haya apoyado en una serie de actos administrativos para coger una vía que no reúne las condiciones técnicas y mucho menos la posibilidad de acceso a semejante proyecto de vivienda”, dijo, Curi.

Es un área pública

Vecinos con documentación en mano aseguran que el terreno donde se construyó el proyecto Parque de la Castellana es un área pública y afectará las obras que pueda adelantar el Distrito de ampliación del Canal Ricaurte.

Oswaldo Burgos Vales, abogado y coordinador del Área Civil de la Veeduría Judicial de Cartagena (VEJUCA), dijo que el proyecto Parques de la Castellana fue licenciado a espaldas de la ciudadanía, porque la licencia se obtuvo con una certificación de Planeación en la cual se manifiesta que las vías de acceso al proyecto son unas vías públicas, “hecho que hoy desmentimos porque dichas vías son de propiedad de los conjuntos como posteriormente se demostró con las certificaciones expedidas por las oficinas de Control Urbano, Apoyo Logístico y Secretaría de Planeación”, aseveró el jurídico.

“Amen de toda la problemática planteada, el proyecto también repercute contra el futuro de la ciudad, porque ese sector es crucial para la ampliación del Canal Ricaurte que viene desde San Pedro y cuya ampliación del canal solo llega hasta el puente que divide al bario la Castellana del almacén Éxito”, aseveró.