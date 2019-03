El barco más lujoso del mundo estará en Cartagena

Mundial de Cruceros, representantes en Colombia de la naviera Regent Seven Seas Cruises, confirmó que este jueves estará en Colombia, específicamente en el puerto de Cartagena de Indias, el barco más lujoso jamás construido, el Seven Seas Explorer.

Los viajeros que visitarán el país, se embarcaron en Los Ángeles, el sábado 9 de marzo, y en un itinerario de 16 noches disfrutarán de los más bellos puertos del Caribe, antes de desembarcar en Miami, el 25 de marzo.

En su recorrido, atravesarán el Canal de Panamá. Con este viaje, el Explorer termina su temporada por Suramérica y el Caribe, y comienza su ciclo por Europa.

El Seven Seas Explorer es el barco más lujoso jamás construido, no sólo por los materiales y elementos utilizados en su construcción y decoración (mármol de carrara, cristales de cuarzo, obras de Picasso, alimentos locales y de la más alta calidad, entre otros), sino por las cifras, que muestran el ultra-lujo y la elegancia de marca.

Seven Seas Explorer en cifras:

· Inversión en su construcción: 450 millones de dólares.

· Espacio total a bordo: 51.909 pies cuadrados – 4.823 metros cuadrados.

· Área de la Regent Suite: 4.443 pies cuadrados – 413 metros cuadrados.

· Costo de la cama de la Regent Suite: 150.000 dólares.

· Costo del colchón de la Regent Suite: 90.000 dólares.

· Piezas de vajilla diseñada por Versace y utilizadas en el restaurante Compass Rose: 400.

· Lámparas de cristal, ubicadas en restaurantes, salones y demás áreas comunes: 158.

· Área en mármol: 45.876 pies cuadrados – 4262 metros cuadrados, equivalente en tamaño a un campo de fútbol americano.





Sobre Regent Seven Seas Cruises

Esta naviera ofrece una experiencia incomparable a los viajeros de lujo. La moderna flota, de cuatro barcos de la línea de cruceros, visita más de 450 destinos icónicos e inmersivos alrededor del mundo y agregará el Seven Seas Splendor en 2020, como el quinto barco de la flota. Luego crecerá con un sexto barco en 2023. Todos los lujos están incluidos a bordo de Regent Seven Seas Cruises, como: alojamiento en suites, la mayor colección de excursiones en tierra ilimitadas, acceso a internet ilimitado, servicio altamente personalizado, cocina exquisita, vinos y licores excelentes, propinas y traslados terrestres.

En 2018, la línea de cruceros concluyó un programa de remodelación de $125 millones de dólares de sus barcos: Seven Seas Mariner, Seven Seas Voyager y Seven Seas Navigator, con el propósito de elevar la elegancia de la flota al punto de referencia establecido por Seven Seas Explorer.

Regent Seven Seas Cruises es Mundial de Cruceros en Colombia.