Jueves 21 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Algunos productos de la canasta familiar han aumentado hasta en un doble el precio, debido al paro indígena en el sur del país…

Estamos hablando de la papa y la arveja, que son los productos que han aumentado considerablemente su precio, debido a los escases ocasionada por los bloqueos en el sur del país por parte de la Minga indígena, así lo dijo David Beleño, comerciante de frutas y verduras, quien señaló que, pese a este panorama, no hay productos que se hayan acabo.

Gremios del Quindío aseguran que a medida que el paro en el sur del país se siga prolongando la afectación económica se incrementa para todas las regiones como el eje cafetero

Rodrigo Estrada director ejecutivo de la cámara de comercio señaló que a medida que se extienda el paro las afectaciones económicas en las regiones serán muy graves y perjudiciales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La alcaldía de Armenia busca crear una hoja de ruta, para la atención de los ciudadanos venezolanos radicados en la ciudad

La propuesta que se va a desarrollar de la mano con la Diócesis de Armenia busca atender a los ciudadanos venezolanos que van de paso, pero también a los que deciden quedarse en esta capital, toda vez que el número de ellos radicados en la capital del Quindío, supera los 7.000 y sus condiciones no son las mejores

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las directivas de Camacol en el Quindío manifestaron que el último año y medio ha sido el más difícil del sector debido a todos los inconvenientes con el POT y el Plan zonal de la avenida centenario

Milena Arango directora ejecutiva de la cámara colombiana de la construcción explicó que en el 2018 hubo una disminución del 11% en el licenciamiento de metros cuadrados en el departamento con respecto al 2018 lo que también influyo en la disminución en la oferta de vivienda.

En cuanto a la generación de empleo la líder del gremio constructor señaló que solo en un trimestre este sector generó más 10.000 puestos de trabajo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Voceros del movimiento de Dignidad Cafetera en Quindío aseguran que hoy los cafeteros están en la quiebra y por eso analizan la posibilidad de iniciar un paro, tema que definirán hoy en Pereira.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El ministerio de salud destaca al departamento del Quindío en el manejo del dengue con respecto a otras regiones del país, a la fecha se han reportado 102 casos del virus en la región.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Después de seis horas los bomberos lograron extinguir completamente el incendio que se presentó en una bodega de reciclaje y chatarra ubicada en el barrio Guayaquil de Armenia

La conflagración afectó a dos personas por inhalación de humo, una de las cuales fue trasladada a un centro asistencial por fortuna solo por prevención.

Más de 50 socorristas de bomberos, cruz roja, policía y defensa civil trabajaron en la extinción de las llamas que amenazo con quemar varias viviendas aledañas, sin embargo la oportuna atención de la emergencia evitó más afectaciones

Líderes comunales del sector manifestaron que la bodega que ardió en llamas era frecuentada por habitantes en condición de calle y consumidores de estupefacientes, por lo que llamaron a las autoridades para que tomen cartas en el asunto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los docentes sostienen que los paros del sector buscan que se incluya el sistema general de participaciones en el plan nacional de desarrollo…

Y es que, de acuerdo con la presidenta del Sindicato Único de Trabajadores por la Educación del Quindío, Suteq, Luisa Ospina la idea es que siga existiendo la gratuidad en la educación y que siga siendo un derecho de todos y no un privilegio de pocos… por eso se espera que el gobierno no haga oídos sordos al llamado de los profes, pues de seguir la negativa, no se descarta un paro indefinido.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un nuevo cargamento de marihuana fue incautado en las últimas horas en las vías del Quindío, en esta oportunidad los uniformados de tránsito y transporte decomisaron 50 kilos de marihuana que eran transportados en una maleta en la bodega de un bus que cubría la ruta Cali-Bogotá

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los vendedores de alimentos perecederos de la Placita Campesina, sostienen que la permanencia de ellos en ese lugar depende del apoyo de la ciudadanía…

Lo dijo ayer el líder de los vendedores de La Placita David Beleño, en medio de la jornada de acompañamiento que adelantaron los funcionarios de la empresa Amable, Beleño destacó que en donde fueron ubicados están organizados, bajo techo y contribuyendo con el despeje del espacio público, por eso la importancia de contar con el apoyo ciudadano yendo hasta allí a comprar, para evitar que tengan que salir de nuevo a las calles.

Al respecto el alcalde de Armenia Oscar Castellanos dijo que la Placita está en condiciones y ha contado con todo el apoyo de la administración, apoyo que va a continuar, especialmente en lo que tiene que ver con la creación de una asociación de vendedores.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde el sindicato de educadores sostienen que las instituciones educativas de los municipios del departamento están sin el personal del aseo desde que inicio el calendario académico

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

12 especies de fauna silvestre fueron recuperadas en el Quindío, cinco de ellas se encuentran en la lista Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, Cites.

En las últimas horas, la Comisaría de Familia y la Secretaría de Gobierno del municipio de Montenegro en compañía de la Policía de Infancia y Adolescencia y el ICBF realizaron operativos contra el trabajo infantil en esa localidad, dos menores de edad fueron entregados a sus padres luego de estar realizando el trabajo de guías de turismo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt inauguró en el barrio la Campiña de Armenia su cuarta sede educativa en la ciudad que beneficiará a los 400 estudiantes de medicina.

Diego Fernando Jaramillo, rector de esta institución manifestó que esta nuevo espacio brindará bienestar y descanso a los estudiantes de medicina y enfermería, además anunció que en menos de dos años se incrementará el número de programas en pregrado y posgrado.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde de Armenia Oscar Castellanos sostiene que los cerramientos en las casas, son normales, esto luego del debate que se llevó a cabo en el concejo municipal.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el ecoparque peñas blancas de Calarcá, el fuerte de carabineros de la policía del Quindío se sumará hoy a la actividad “Siembratón” donde sembrarán en este lugar un centenar de árboles que busca mejorar la calidad del ambiente y contribuir a la protección del capital natural.

Expertos en manejo forestal de la empresa multipropósito de Calarcá realizaron labores de poda de 38 árboles en el barrio Versalles de Calarcá, trabajos que buscan la conservación del patrimonio ambiental del municipio mejorando las condiciones de las especies vegetales ubicadas en espacios públicos de la localidad.

169 millones de pesos en becas entregó la gobernación del Quindío a 51 estudiantes de las instituciones educativas de los municipios del departamento para que puedan continuar con sus estudios universitarios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, a las 7 de la noche en el estadio Centenario de Armenia, el Deportes Quindío enfrentará al Atlético Huila por la tercera fecha de la Copa Águila.

En deportes, una medalla de oro en dobles femenino lograron las deportistas quindianas María Yulieth Pérez y Luisa Fernanda Valero en la primera válida del Campeonato Nacional de Bádminton que se llevó a cabo en Chía, Cundinamarca.