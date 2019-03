Santa Marta cada vez más cerca de las plantas desalinizadoras

La crisis de desabastecimiento de agua potable que por décadas ha sufrido Santa Marta no será solucionada, por ahora, con la construcción de un acueducto metropolitano con captación del río Magdalena, propuesta que a pesar de tener viabilidad técnica no cuenta con aval financiero por parte del Gobierno Nacional que ratificó que no se tienen los 3 billones de pesos que cuesta. Sin embargo, en la búsqueda de soluciones a mediano plazo ha cobrado gran interés la de plantas desalinizadoras, propuesta que cuenta con respaldo del Ministerio de Vivienda y ahora del alcalde Rafael Martínez.

Así quedó expuesto con las declaraciones que el Alcalde de Santa Marta entregó a Caracol Radio indicando que el modelo de plantas desalinizadoras “sí es posible para Santa Marta y hoy existe una agenda, una ruta clara, para actuar en ese propósito”.

“En Israel encontramos cinco plantas desalinizadoras, de las cuales visitamos dos, y miramos todos los componentes de funcionamiento y financiación. El 80 por ciento del agua de Israel se produce en ese sistema que surte al acueducto público sin ningún problema”, explicó Rafael Martínez.

Sobre las preocupaciones que han surgido en Santa Marta porque un sistema de desalinización de agua requiere grandes esfuerzos eléctricos que impactarían la economía local, el alcalde Martínez aseguró que también se ha pensado en una alternativa para ese factor.

“Tenemos un mal antecedente con San Andrés porque les cuesta 20 veces más el servicio eléctrico con ese sistema de plantas desalinizadoras y también tienen deficiencias en el mantenimiento (…) por eso es que esa solución de agua debe venir acompañada de una granja solar que sustente el funcionamiento del proyecto y este año Santa Marta dejará contratada la construcción de su primera granja, que producirá cinco megavatios para el alumbrado público”, expresó el mandatario distrital.

El Alcalde de la capital del Magdalena fue más allá y reveló que el proyecto tiene tanta aceptación para su administración que ya se ha pensado en el terreno en el que se podría construir el sistema de desalinización de agua del mar.

“Tenemos lista una oferta de un lote cerca al aeropuerto Simón Bolívar, son terrenos infértiles en donde podríamos colocar la planta, que solo requiere cinco o siete hectáreas. Hay que tener en cuenta también que dependiendo la concentración de sal en al agua, así van a ser los costos del proceso y nosotros tenemos 50 por ciento menos de concentración salina que Israel, todo eso nos beneficia”, puntualizó Rafael Martínez.

Otros datos importantes que dio a conocer la máxima autoridad administrativa de Santa Marta están relacionados con el impacto ambiental de esa propuesta y la forma de financiación para su construcción.

“Ellos (empresarios de Israel) construyen sus plantas a todo riesgo, luego el Estado les compra el agua que dan y después de cierto número de años esas plantas pasan a ser parte del Estado, eso es posible. El modelo para Santa Marta cuesta aproximadamente 400.000 millones de pesos y necesitaríamos una planta que produzca 2.000 metros cúbicos por segundo. La sal que quede de ese proceso toca devolverla al mar diluida a través del emisario submarino”, agregó Martínez.