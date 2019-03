En más de un 80% han incrementado lo casos de violencia de género

Pese a las constantes campañas que se realizan en el departamento en contra de las agresiones hacia las mujeres, las estadísticas evidencian que las risaraldenses continúan siendo víctimas de violencia en sus hogares, lugares de trabajo y en la calle.

Más del 80% de las denuncias de violencia de género provienen de mujeres, en su gran mayoría entre edades de 25 a 29 años. Más de 110 casos se han recepcionado durante este año por las autoridades que adelantan los procesos investigativos.

Para Teresita Peláez, secretaria de Desarrollo Social de Risaralda, la situación es preocupante, pues los casos de violencia de género se presentan en todas las actividades que desarrollan las mujeres, los hombres agreden principalmente a sus parejas, pero también compañeros de trabajo, en el transporte público, en la calle, establecimientos comerciales y otros lugares donde es frecuente ver estos hechos que en su mayoría no son denunciados.

Por su parte, las niñas también son víctimas de violencia en sus hogares e incluso en sus colegios. Por eso, Melany Reyes Ríos, es una adolescente de 14 años que pertenece al Consejo Comunitario de Mujeres de Belén de Umbría, envió un mensaje a todas sus compañeras y a las mujeres en general

"Debemos denunciar, no es justo quedarnos calladas y sentir temor con los hombres, nuestros derechos no se deben vulnerar y necesitamos cambiar la realidad de un territorio que parece continuar siendo machista. Pero nosotras también debemos hacernos respetar y reitero no debemos sentir temor, todo tiene límites y nuestra vida es muy importante".

Y agregó que el llamado también va dirigido a los hombres para que respeten a las mujeres y evitar que Risaralda sea un escenario de violencia de género.