Responsabilizan al municipio de Pasto por muerte de enfermera

El Juzgado Tercero Contencioso Administrativo del Circuito de Pasto, falló en primera instancia encontrando culpable al municipio de Pasto por no haber tomado las prevenciones necesarias al ubicar en el intercambiador vial Agustín Agualongo las carrozas al termino del desfile del Carnaval, sitio en el que el 9 de enero del 2016 perdieron la vida los médicos Juan Guillermo Romo Delgado de 30 años y Jairo Mora de 25 años, y la enfermera Viviana Carolina Revelo Prieto de 29 años.

La sentencia en primera instancia señala que existió una falla del servicio, puesto que no se adoptó las precauciones necesarias tanto para anunciar a los ocupantes de los obstáculos que había en la vía en este caso las carrozas. Se determinó que no se cumplieron las disposiciones de tránsito, en sobre todo en relación a que no se puede señalizar o cerrar una vía tan solo con una cinta, más aún si se tiene en cuenta que se trata de una vía internacional muy transitada

El abogado Sebastián López apoderado de la familia de Viviana Carolina Revelo Prieto dijo que la decisión se refiere exclusivamente a los perjuicios ocasionados a la enfermera Viviana Carolina quien perdió la vida junto a dos médicos que se movilizaban en el vehículo que colisiono con una de las carrozas ubicadas en el intercambiador y que junto a esta termino incinerado.