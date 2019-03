Parques educativos: el debate entre dos gobiernos

Dos recientes fallos de tribunales obligan a la Gobernación de Antioquia a destinar los recursos para el mantenimiento de dos Parques Educativos en los municipios de Argelia y Maceo, en el oriente y el Magdalena medio.

El funcionamiento y mantenimiento de estos parques ha generado en los tres años de la actual gobernación, enfrentamientos mediáticos entre funcionarios de Luis Pérez Gutiérrez y del exgobernador Sergio Fajardo Valderrama.

Caracol Radio dialogó con dos alcaldes del departamento, quienes coincidieron en que la gobernación de Luis Pérez no ha destinado recursos para la operación y mantenimiento de estos espacios, que habían sido acordados durante la administración Fajardo Valderrama.

“No he tenido el presupuesto para tener el personal idóneo, el director del parque educativo es una funcionaria de otra dependencia, la misma niña que me hace en la Alcaldía lo hace en el parque, igual que el vigilante… La gobernación actual ha sido muy enfática en asegurar que no hay recursos para el sostenimiento, que ellos no tiene el dinero para el mantenimiento”, contó el alcalde de Betulia, Benjamín Suárez, quien relató el mal estado en que se encuentra la edificación.

El alcalde del municipio de Marinilla, Édgar Villegas, relató que su Parque Educativo está en muy buenas condiciones y además ofrece programas de pregrado, técnicas y tecnologías; incluso planean empezar un posgrado; pero enfatiza que la inversión la hace la administración y que el gobierno de Antioquia no ha destinado recursos para su funcionamiento o mantenimiento.

“Estamos ofreciendo estos programas con nueve convenios con universidades, es una infraestructura rara y el mantenimiento es complejo, lo ha asumido el municipio”, contó el mandatario.

Funcionarios de Fajardo explican

La exgerente de Parques Educativos de la gobernación de Sergio Fajardo Valderra, Jessica Stephenson le contó a Caracol Radio que en una política pública, destinaron 40 mil millones de pesos anuales, actualizados al IPC, para el funcionamiento de los parques.

“Se estableció un rango donde la gobernación aportaba mínimo el 50% del funcionamiento del parque, como recurso humano, programación educativa y el municipio aportaba como máximo el 50%: servicio público, vigilancia y programas. Por mantenimiento, el estructural lo hacia el departamento y el de aseo el municipio”, señaló la exfuncionaria.

Manifestó que para los municipios que contaban con recursos, la gobernación como mínimo les aportaba ese 50% y el resto la administración y para los de sexta categoría, el departamento ponía hasta el 90% del funcionamiento y mantenimiento y la localidad el 10%.

Pero estos recursos no se entregaron porque la Asamblea y la gobernación de Antioquia de Luis Pérez, derogaron la política pública y destinaron los 40 mil millones a otros recursos.

Gobierno Luis Pérez contesta

Desde la Gobernación de Antioquia, el Secretario de Educación, Néstor Restrepo Bonett defendió la gestión que han realizado desde la actual administración departamental referente a los parques educativos.

El Secretario de Educación afirma que de los 80 parques educativos planeados por el gobierno anterior, en 2016 recibieron 38 parques educativos funcionando de los 55 construidos en su momento; manifestó que algunos parques educativos tienen procesos sancionatorios y los daños no responden a falta de mantenimiento, sino a fallas de diseño o construcción.

“Hay 24 procesos sancionatorios por parte de la empresa de vivienda VIVA por diseños errados, por fallas estructurales, hoy un parque educativo no se le cae el techo por falta de mantenimiento, hoy se cae porque el diseño fue equivocado, porque fue mal construido, aquí hay unas consecuencias por parte de las construcciones que hicieron en su momento los contratistas” expresó el Secretario de Educación de Antioquia, Néstor Restrepo Bonnett.

Frente a la Política Pública de Parques Educativos manifestó que no se buscó acabarla, sino transformarla en una de Ecosistema de Innovación, porque no era equilibrado invertir 40 mil millones de pesos en 80 parques educativos, mientras las 4.800 sedes educativas del departamento solo tenía 19 mil millones de pesos anuales para su funcionamiento.

Añadió también el funcionario que durante el gobierno de Luis Pérez, se han terminado otros 21 parques educativos, para un total de 73 parques funcionando actualmente.