A comunidad en Ituango se le acabó la paciencia con Ríos Vivos

26 personas que aseguran ser afectados por el proyecto Hidroituango, y quienes, además, pertenecen al movimiento Ríos Vivos, llevan 11 meses viviendo en el coliseo del municipio de Ituango, lo cual viene causando malestar entre los habitantes de esta localidad porque no pueden hacer uso de estas instalaciones deportivas.

Caracol Radio conoció que en medio de una reunión con funcionarios de la Contraloría, autoridades locales y miembros del movimiento, la coordinadora deportiva de Ituango deslegitimó la labor de Ríos Vivos a la vez que solicitó que sus miembros desocupen el lugar, no sin antes declarar como persona non grata a Isabel Cristina Zuleta, vocera del movimiento ambientalista Ríos Vivos, un colectivo opositor a las obras del proyecto Hidroituango.

“Le pido el favor a ustedes, que si el conflicto es con EPM soluciónenlo con ellos, que se vayan del coliseo; les pido el coliseo, lo necesitamos; tenemos todo atrasado por culpa de ustedes hace 11 meses; este espacio es de los deportistas, no de ustedes; les pido que colaboren con el coliseo; necesito que por favor me colaboren yéndose del coliseo, vayan y busquen soluciones con EPM, no con nosotros”, reclamó la gestora deportiva de Ituango.

Para superar esta situación, la Alcaldía de Ituango radicó una acción judicial para que estas personas sean declaradas responsables por ocupación irregular de bien de uso público y mientras lo resuelve un juez deberán asumir la ocupación del coliseo como lo vienen haciendo desde mayo del 2018.

“El procedimiento lo vamos hacer respetando todas las garantías procesales. Es un proceso judicial: ellos alegan que son afectados por Hidroituango pero todo eso lo resolverá el proceso, si de verdad son o no son afectados. Ellos ya han radicado acciones de tutela pero todas se las han negado”, dijo el secretario de Gobierno de Ituango, Esteban Espinal.