Alcalde pedirá intervenir Emcali, si no hay acuerdo con los sindicatos

Si en un mes, el Gobierno caleño no llega a un acuerdo con los trabajadores de las Empresas Municipales de Cali, para mejorar su situación económica, le pedirá a la Nación que intervenga de nueva a Emcali.

El anunció lo hizo el alcalde de Cali, Maurice Armitage, al indicar que a los presidente Uribe y Santos, le falto pantalones para seguir interviniedo Emcali.

"En estos tres años y dos meses que llevamos, yo he agotado todos los términos de un entendimiento para transformar laboralmente a Emcali, en donde ellos no pierden ninguna prerrogativa desde el punto de vista sindical. Me encontrado que estos sindicatos forman es un movimiento político, donde no les preocupa la empresa, sino que les preocupa su partido político, y eso tenemos que sacarlo de Emcali", manifestó Armitage.

El mandatario aseguro que la única forma de hacer eso, es pedirle al Gobierno Nacional que la intervenga, por que es el único capaz.

"Después de hacer análisis jurídicos, muy concienzudos, en la parte de la Empresa, juridicamente nosotros tenemos que reforzar el Estado para poder cambiar el Sindicato de Emcali".

El Alcalde de Cali hizo el anuncio de la posible intervención a Emcali, en el marco de un conversatorio ante los miembros de la Unidad de Acción Vallecaucana.