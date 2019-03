Tribunal Administrativo de Santander rechazó apelación del Igac

En un principio el Instituto Geográfico Agustín Codazzi había acudido al recurso de apelación para justificar su posición con respecto a la actualización del impuesto predial en Bucaramanga y respaldar el estudio realizado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Santander rechazó este recursos manifestando que "la doctora Iyamile Castellanos Rueda no cuenta con poder conferido en legal forma para representar judicialmente a la entidad demandada, pues el mismo fue presentado en copia y no regresó a través del correo institucional del Tribunal, lo que haría el documento auténtico, y en este orden no tiene facultades para interponer recursos".

Dicho esto sigue en pie la suspensión provisional de la actualización catastral que permitió el cobro elevado con un aumentó en muchos casos de más del 100% en el impuesto predial en tres sectores de la ciudad.

El concejal Pedro Nilson Amaya se refirió al comunicado expuesto por el Tribunal y señaló que "ahora el Igac debe esperar aproximadamente cinco meses para la audiencia final porque ya no pueden pelear ante el Consejo de Estado" quien definirá la situación final del impuesto predial unificado para Bucaramanga.