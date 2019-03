VIDEO: Acalorado debate en el concejo de Bucaramanga por el Pmep

Los vendedores ambulantes aprovecharon el debate de control político en el concejo de Bucaramanga para protestar por la implementación del Plan Maestro de Espacio Público.

Algunos vendedores informales participantes del debate interrumpieron la intervención del director de espacio público, Julián Carvajal para contradecir y reprochar todo lo que este estaba argumentando.

Pablo García es un vendedor que tiene una caseta en el centro de Bucaramanga y señaló que "el Pmep es un total fracaso, los verdaderos vendedores se quedaron por fuera. En mi caso la administración viene colocando unas nuevas casetas cuando ya la ciudad está organizada. En la calle 36 donde hay 8 casetas instaladas con sus permisos les están instalando nuevas casetas al lado. ¿Por qué nos hacen la guerra de esa manera?, no entendemos".

Nilson Acuña líder de los vendedores ambulantes expresó que este debate "fue una falsedad, el señor director vino fue a engañar, no nos dijo nada, no dio ninguna solución es por esto que seguiremos protestando y no vamos a permitir que se instalen más módulos en la ciudad".

En la intervención dada por Julián Constantino Carvajal, director de Espacio Público explicó que el problema de fondo que tiene descontento a gran parte del sector informal es el desconocimiento del Plan Maestro. Desmintió lo dicho por el concejal Pedro Nilson Amaya manifestando que "no existe un documento de 20 páginas si no al contrario, hay un documento técnico mucho más robusto de más de 580 páginas publicado en la página web ya hace más de 6 meses; un componente de tres cartillas adicionales; guías de espacio público; una guía de síntesis y desarrollo manual del mismo para que todos los vendedores tengan un panorama más claro sobre esto".

De otro lado el concejal Henry Gamboa señaló que el problema más grave es la falta socialización y que la misma comunidad desconoce esa norma. Dijo que otro de los problemas es que "la gente no se deja censar y pareciera que los que quedaron por fuera del sorteo del plan son los que no están en la caracterización que ha venido haciendo la administración entonces cómo quieren participar si no se dejan censar".

Lo cierto en todo esto es que a la fecha la administración municipal adelanta la instalación de los 300 módulos que se dispondrán en todo el centro de Bucaramanga donde los vendedores recibirán beneficios como la carnetización.