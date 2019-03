Niños pasan un canal de aguas montados en una tabla

Los niños que no sobrepasan los 10 años toman una tabla, se suben en ella y pasan de lado a lado del canal de aguas que cruza el barrio San antonio Noroccidental en la calle 181 con carrera 18, para llegar a su colegio.

Lo que dicen algunos habitantes del sector, es qué hay dos puentes peatonales pero están retirados y por eso lo niños prefieren pasar así sin importar el riesgo que corren.

Desde la alcaldía de Usaquen aseguran que los puentes que están en el sitio no están tan retirados y que ese comportamiento no se debe justificar, y le hizo un llamado a los vecinos para que no permitan estas acciones en lugar de grabar a los niños cuando lo hacen.