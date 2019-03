Medellín entregará pensión vitalicia a los artistas populares

La Alcaldía de Medellín entregará pensiones vitalicias a 81 artistas y creadores culturales de esta ciudad, que carecían de esta protección social y enfrentan precarias condiciones económicas y de salud.-

Se trata de un hecho sin precedentes en la historia de la cultura en Colombia, mediante la cual la Administración Municipal se compromete de entregar mensualmente ese beneficio a partir del presente mes de marzo, como una “oportunidad de dignificar sus condiciones de vida”.

“Entre los beneficiarios se encuentran músicos, actores, cirqueros, poetas, artesanos, escultores y artistas plásticos que han dedicado su vida a la creación y a la cultura. Sus talentos han acompañado la vida cotidiana de la ciudad y enriquecido la diversidad de la sociedad con sus talentos y propuestas”, detalló la Alcaldía de Medellín.

De esta manera, Medellín asumió con liderazgo la construcción de mecanismos de gestión y entrega de los recursos de la estampilla Procultura, con la cual se logran los dineros recursos para reconocer la pensión vitalicia dirigida a los artistas populares. Este modelo ahora es destacado y acogido por todo el país. El reconocimiento se entregará a través de Colpensiones, en la modalidad conocida como BEPS o Beneficios Económicos Periódicos.

Los beneficiarios

El músico popular Ascención González expresó: “toda la vida he cantado. No sé hacer nada más, solo música. Me he valido del talento que Dios me dio. Me siento pleno, con mucha satisfacción porque esta pensión no es solo para mí, sino para la manutención de mi familia”.

Otro de los artistas, Dagoberto Chaverra, afirmó: “yo nací y fui criado en un circo. En los años que llevo de vida artística no me había sentido tan valorado. Me siento muy feliz con este beneficio”.

Desde 1997, la Ley 397 ordena la emisión de la estampilla Procultura y desde entonces el Gobierno Nacional y las entidades territoriales han buscado caminos para su implementación. Medellín, Ciudad de Artistas, es la pionera en el país en este propósito.