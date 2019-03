Concejo adopta decisión judicial para que regresen seis de sus integrantes

Mediante la Resolución 053 del 18 de marzo de 2019, la mesa directiva del honorable Concejo de Cartagena, en cabeza de su presidente Óscar Marín Villalba, y acogiendo lo resuelto por el Juzgado Décimo Segundo Penal Municipal de Cartagena con Funciones de Control de Garantías, llamó a los señores Edgar Elías Mendoza Saleme, Erich Piña Félix, Américo Mendoza Quessep, Antonio Salim Guerra Torres, Duvinia Torres Cohen y William Alexander Pérez Montes, para que ocupen sus curules como concejales de la ciudad para el periodo constitucional 2016-2019.

A partir de la fecha los concejales serán incluidos dentro del quórum y llamado a lista de la corporación edilicia, “aprovechamos la sesión para dar lectura a la resolución que devuelve las curules a 6 de nuestros colegas, el llamado es para seguir trabajando por nuestra ciudad, nos acompañen en cada uno de los proyectos que realmente generen impacto en la ciudad (…), llegan con la mejor disposición de trabajo, ya tenemos de nuevo las curules llenas y nos encontramos a expensas que se resuelva la situación del Movimiento Cartagena con Firmas para gozar con un recinto completo y como debe ser”, puntualizó, Óscar Marín Villalba, presidente del Concejo de Cartagena.

“Hay personas que hablan de la ética, hay personas que hablan que no se deberían hacer sesiones y que la gente debería tomar sus propias decisiones, a lo que yo no estoy de acuerdo, porque las sindicaciones son procesos que hasta que no culminen no se pueden dar responsabilidades. La ciudad tiene una gran cantidad de crisis que no solamente se deben al sector público y como esto se nutren de la posibilidad con las especialidades de hacer los análisis respectivos, yo creería que no se puede violar el debido proceso, hay que acatar y recibir con mucha alegría a los amigos y dejar que los órganos de control continúen con su labor”, aseveró, César Augusto Pión González, concejal por la bancada de la U.

Por su parte, Duvinia Torres Cohen, concejal por el partido de la U, agradeció su presencia al padre de la vida y a su misión de seguir sirviéndole a Cartagena, “sé que vamos a trabajar como lo he venido haciendo con proyectos que han generado impacto en la ciudad, como lo es el Fondo Educativo Bicentenario que ha beneficiado a más de 1.500 jóvenes, vamos a seguir en esa tónica y decirle a la ciudadanía ha sido un año de mucha experiencia, de fortalecimiento familiar y agarrado de la mano de Dios que todo lo puede”, dijo, Torres Cohen.

“A nosotros el pueblo nos dio una obligación, un deber y unos derechos que se hacen efectivos a la luz del derecho internacional y de una democracia como la colombiana, aquí estamos cumpliendo con la ley y haciéndonos presente porque hasta el 31 de diciembre de 2019 los derechos políticos nuestros nos permiten estar en esta corporación”, aseveró, Américo Mendoza Quessep, concejal por el partido ASI.

Aplazan intervención de la Secretaría General

La sesión inició con el aplazamiento de la participación de la secretaria General del Distrito, Martha Seidel, quien estaba programada para que rindiera su informe de gestión adelantado por su cartera durante la vigencia fiscal 2018, los concejales presentaron a la funcionaria 14 nuevos interrogantes que quieren sean resueltos durante su intervención, amparados en el uso de las facultades legales y constitucionales establecidas en la Ley 136 de 1994 y Ley 1617 del 2013 y su artículo 28 de Control Político.

“Queremos saber además en qué van las facultades otorgadas por el Concejo al señor alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, referente al tema del alumbrado público y saber cómo se desarrolló el convenio firmado entre la administración y la Función Pública”, dijo Javier Curi Osorio, cabildante Liberal.