VIDEO: Hombre destruyó su carro luego de recibir comparendo

Héctor Elías Oquendo Cadavid hizo un servicio en su carro particular hacia el barrio Portal Campestre de Girón. Cuando llegaba al destino que pidió la clientela aparecieron los agentes de la policía de tránsito que le impusieron un comparendo. La reacción de este transportador informal no pudo ser más particular: usó la fuerza bruta para intentar la destrucción del automóvil, un viejo mazda de color rojo.

A punta de patadas trató de causar averiar el carro mientras que los transeúntes observaban la escena. El hombre partió los vidrios y luego, intentó arrancar las puertas delanteras. Su acción era furiosa según se observa en un video grabado por uno de los testigos. Los policías que impusieron la multa se limitaron a ver la reacción de Oquendo Cadavid.