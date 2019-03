“Es un problema acumulado de hace 10 años”

El incremento exagerado en las tarifas de agua en más de 900 municipio, ha generado protestas entre los usuarios, frente a esto el Representante a la Cámara por Caldas, Luis Fernando Gómez, dice que el alza en las facturas es un tema que se había planteado hace 10 años, pero los gobiernos departamentales no hicieron el incremento gradual como debía hacerse.

“El gobierno hace 10 años no hacía el incremento que le correspondía hacer, yo he estado reunido con la CRA, con el ministro de Vivienda y Agua Potable y me decía, es muy difícil dar hoy un nuevo plazo para que las empresas no hagan lo correspondiente”.

Aclara el congresista que EMPOCALDAS tenía la obligación desde hace 10 años de ir incrementando paulatinamente todo el aumento y no lo hicieron y ahora lo hicieron de una vez, siendo más difícil para los caldenses realizar los pagos. Esto afecta a los municipios con menos de cinco mil suscriptores.

“Hoy como estamos en política, se lo quieren entregar al gobierno que lleva 165, 170 días”, expresa el representante Caldense.

Explica que el incremento era obligación del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales, pero no lo hicieron en ese momento, sino que lo aplicaron ahora y “el problema se lo quieren entregar al presidente Iván Duque”.

Aclara que, al hablar con el Viceministro de Vivienda y Agua Potable y el funcionario le precisó que no podían dar nuevamente el plazo, porque van a tener el mismo problema ya que las empresas prestadoras del servicio no hacen paulatinamente el aumento.

Gómez expresa que a este gobierno le va a tocar solucionarlo y que se reunirá con el viceministro de Vivienda y Agua Potable y el director de la CRA para busca nuevas alternativas.