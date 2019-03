Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, lunes 18 de marzo

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En la cárcel la 40 de la ciudad de Pereira deberá permanecer el ex alcalde de Armenia, Carlos Mario Alvarez investigado por el escándalo de la corrupción en la valorización.

Así lo determino el juez cuarto penal municipal, con funciones de control de garantías de Armenia al resolver el recurso de apelación que presento la defensa del ex alcalde de armenia, Carlos Mario Álvarez que solicitaba su libertad argumentando que no era un peligro para la sociedad toda vez que ya no era mandatario y no podría influir en la administración municipal, sin embargo según los argumentos de la fiscalía hay suficientes pruebas que lo vinculan con los hechos denunciados.

El ex mandatario fue imputado de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir, lavado de activos y peculado por apropiación, por presuntamente haber recibido dineros producto de los contratos de valorización para financiar su campaña política a la alcaldía de Armenia.

En tres municipios del Quindío están en alerta por el incremento de la aparición del mosquito transmisor del dengue y su propagación.

Estamos hablando de Génova, Montenegro y La Tebaida donde la secretaria de salud detecto en muchas viviendas el aumento de los criaderos es decir tanques de agua con gran cantidad de larvas que se convierten en mosquitos transmisores de la enfermedad, a la fecha se han registrado 100 casos en el Quindío

En el caso de Armenia las autoridades incrementaron las visitas en el sector sur de la ciudad que debido a sus condiciones climáticas es el más propenso a la aparición del mosquito que transmite el dengue.

La procuraduría en el Quindío alerta por aparición de una ONG ofreciendo viviendas de interés social a muy bajos precios, el ministerio público advierte de una posible estafa.

En el Quindío hay preocupación por el aumento de casos de menores de hasta 10 años de edad que ya se están iniciando en las drogas

Armenia tiene alcalde ad hoc para tratar todos los temas de transporte público de buses, se trata del actual secretario de planeación departamental, José Ignacio Rojas

Esto debido a que el mandatario actual Oscar Castellanos se declaró impedido para firmar actos administrativos vinculados con ese tema, toda vez que el alcalde y su esposa son asociados de la Cooperativa de Buses Urbanos del Quindío (Cooburquín), una de las compañías que presta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo en la capital quindiana.

Un incendio consumió varios locales de venta de frutas y verduras en la principal central de abastos del departamento del Quindío estamos hablando de Mercar, Armenia

El teniente José Augusto Montoya del cuerpo de bomberos de la ciudad manifestó que aún no se sabe que provocó el incendio que consumió siete locales comerciales que por fortuna no dejaron personas lesionadas, pero sí daños materiales.

Como María Dennis Gutiérrez Garzón de 18 años de edad fue identificada la mujer asesinada el fin de semana en el barrio Las Colinas al sur de Armenia, es la tercera mujer asesinada en ese sector de la ciudad este año, ya son 6 las mujeres víctimas de homicidio en lo que va del 2019 en el Quindío.

Dos accidentes de tránsito aislados dejaron como saldo seis personas lesionadas en las vías del Quindío, el caso más grave se presentó en la carretera entre los municipios de Montenegro y Quimbaya donde el conductor de una buseta perdió el control y se volcó y allí resultaron cuatro personas heridas.

En el Quindío hay preocupación por la comercialización de medicamentos que fueron robados de un camión que se accidentó en el puente de Versalles en Calarcá la semana pasada.

Las autoridades de salud indicaron que el medicamento BISOLVON para niños que fue hurtado del tracto camión no cuenta con registro INVIMA que autorice la venta en Colombia

La alcaldesa de Calarcá, Yenni Trujillo dijo que gracias a la colaboración ciudadana y la labor de la policía ya se han recuperado varios de los medicamentos, pero todavía hay en el mercado, el llamado es a no comprar ni vender la droga y muchos menos consumirla.

Para el 11 de abril fue aplazada la audiencia de formulación de acusación contra el ex candidato a la cámara de representantes del partido liberal Anuar Oyola y 11 personas más, la diligencia judicial se suspendió el pasado viernes debido a errores en el escrito de acusación

Cabe recordar que Oyola es investigado por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante, tráfico de votos y violación de topes de campaña política.

En Armenia, las autoridades capturaron a seis mujeres que se dedicaban a cobrar dinero de la extorsión de la que eran víctimas varios comerciantes.

Diana Carolina Reyes Londoño, Yesica Alejandra Herrera Perdomo, Ángela María Bermúdez López y Olga Helena Zapata Correa fueron judicializadas por un fiscal, como presuntas responsables del delito de extorsión en concurso homogéneo y sucesivo.

Las investigaciones preliminares indican que las procesadas, al parecer, reclamaron giros enviados a su nombre, producto de extorsiones realizadas desde cárceles, en las que las víctimas eran contactadas vía telefónica por supuestos parientes que se encontraban en problemas con la justicia.

Armenia se sumó al reto viral a favor del planeta BasuraChallenge con la limpieza del parque el bosque de la capital del Quindío, varios grupos de voluntarios con bolsa en mano recogieron dos docenas de bolsas de basuras en este importante sector de la ciudad.

En noticias políticas el Director del Partido de la Unidad Aurelio Iragorri Valencia presidió en Armenia una cumbre de esa colectividad con miras a las elecciones regionales de octubre.

Mientras que la alianza verde solicitó a la dirección nacional de la esta colectividad que avale la candidatura de Álvaro Muriel a la gobernación del Quindío y de Jaime Alberto Martínez a la alcaldía de Armenia, además de varios candidatos a diferentes alcaldías de los municipios del departamento.

En Colombia, el 50% de las personas adultas tienen algún trastorno de sueño, así lo manifestaron médicos expertos que indicaron que los celulares y las redes han incrementado los trastornos

La baja rentabilidad del café ha aumentado la aparición de broca en el Quindío, lo que puede impactar en la cosecha que se avecina…

Y es que, de acuerdo con el líder cafetero, Faber Buitrago los bajos precios del grano afectan la adquisición de insumos para fertilizar, lo que se ha visto reflejado en la actualidad, pues la broca ha aumentado en los cultivos del departamento, la preocupación radica en una posible disminución en la producción de la cosecha que se alista.

La Junta Directiva de Empresas Públicas de Armenia, aprobó inversiones por 7000 millones de pesos, para la ejecución de diferentes proyectos que aseguran el buen funcionamiento y mejoramiento de los servicios públicos de la ciudad en 2019.

En deportes, a las 6 de la tarde en el estadio Centenario de Armenia, el Deportes Quindío enfrentará a Orsomarso por la octava fecha del Torneo Águila de la B.

A las 2 de la tarde en Bogotá hoy lunes los gobernadores del Quindío, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca con todas sus delegaciones sustentarán ante Coldeportes la propuesta para que la región la sede de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023.